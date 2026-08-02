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Kaynak: DHA

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Serkan Duru, 1 Ağustos 2026 tarihinde evinde rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Duru, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENECEK

Hayatını kaybeden polis memuru Serkan Duru için 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.30'da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından Duru, son yolculuğuna uğurlanacak.

EMNİYETTEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Serkan Duru, 01.08.2026 tarihinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden meslektaşımız için 02.08.2026 tarihinde saat 10.30'da İl Emniyet Müdürlüğümüzde uğurlama töreni yapılacaktır. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Serkan Duru'nun vefatı, görev yaptığı teşkilatta ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.