Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Posatane Sokak üzerinde bulunan 18 dış kapı numaralı 5 katlı apartmanın 4'üncü katında tek başına yaşayan Hayriye T.U. isimli 84 yaşındaki kadından haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri yapılan incelemelerinin ardından yaşlı kadının evine çilingir vasıtasıyla girdi. Hareketsiz şekildeki kadına sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şeker hastası olan kadının ölümüyle alakalı belediye tabibi ‘şüpheli' kararı verdi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken polis konuyla ilgili inceleme başlattı.