Osmancık ilçesinde yalnız ikamet eden Mustafa Bülbül’den bir süredir haber alamayan bakıcısı, durumdan şüphelenerek kontrol etmek amacıyla eve gitti. Bakıcı, Bülbül’ü hareketsiz vaziyette bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Mustafa Bülbül’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcılığın evde yapılan polis incelemelerinin ardından verdiği talimat doğrultusunda, Bülbül’ün kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılması kararlaştırıldı.

MERDİVENLER DAR KALINCA FORKLİFT ÇAĞRILDI

Hayatını kaybeden Mustafa Bülbül’ün yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olması, cenazenin apartmanın dar merdivenlerinden indirilmesini imkansız hale getirdi. Bunun üzerine tahliye için alternatif bir yöntem arayan ekipler, Osmancık Belediyesi ve itfaiye koordinasyonunda olay yerine teleskopik forklift sevk etti.

4. KATTAN KONTROLLÜ TAHLİYE

Cenazenin çıkarılabilmesi için apartmanın 4’üncü katında yer alan dairenin balkon penceresi söküldü. Özel ekipmanlar kullanılarak hazırlanan cenaze, forkliftin haznesine yerleştirilerek büyük bir dikkatle aşağıya indirildi.

Çevredeki vatandaşların yoğun merakı altında gerçekleştirilen operasyon, ekiplerin titiz ve kontrollü çalışması sayesinde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Bülbül’ün cansız bedeni, hazır bekletilen cenaze nakil aracına yüklenerek otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.