Düzce’de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, evinde kenevir yetiştirdiği öne sürülen bir kişi yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Azmimilli Mahallesi’nde bir adreste yasa dışı ekim yapıldığı ve uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese yapılan baskında 225 kök kenevir bitkisi, 247 gram kubar esrar, 9 gram kokain, 1 gram skunk, 6 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu kullanımında değerlendirilen çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “yasa dışı ekim” ile “uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.