Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Evinde bunu yapan elektrik faturası ödemiyor: Üstelik elektrik satarak para kazanıyorlar

ABD'de hızla yayılan "sanal enerji santrali" modeli sayesinde elektrik faturası ödeme derdi ortadan kalkarken, evlerinde kullanmadıkları elektriği satarak ek gelir elde ediliyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde ikamet eden Jeff ve Jenny Wright çifti, çatılarına kurdukları güneş panelleri ve batarya sistemi nedeniyle bir seneden uzun süredir elektrik faturası ödemiyor. Çift, evlerinde kullanmadıkları elektriği şebekeye geri satarak ek gelir elde ediyor. Enerji şirketleri, bu modeli yükselen elektrik talebine karşı önemli bir çözüm olarak değerlendiriyor.

Sistemin temelinde güneş panelleriyle üretilen elektriğin ev bataryalarında depolanması yer alıyor. Evde kullanılmayan enerji, talebin yoğun olduğu saatlerde merkezi elektrik şebekesine aktarılıyor.

"Sanal enerji santrali" (Virtual Power Plant - VPP) olarak isimlendirilen bu model nedeniyle binlerce ev tek bir enerji santrali gibi çalışabiliyor.

Uzmanlar, özellikle yapay zekâ veri merkezlerinin enerji tüketimindeki hızlı yükselişin mevcut altyapı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkenin önümüzdeki senelerde yaklaşık 200 gigavatlık ek enerji kapasitesine ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK TASARRUF POTANSİYELİ

Rocky Mountain Institute tarafından düzenlenen rapora göre sanal enerji santralleri, 2030 senesine kadar ABD'de zirve elektrik talebini 60 gigavat düşürebilir. Aynı zamanda enerji sektöründe senelik yaklaşık 17 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Enerji şirketi Sunrun, 107 bin müşterisinin sanal enerji santrali programına katıldığını ve sadece 2025 yılında katılımcılara toplam 17 milyon dolar ödeme yapıldığını açıkladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DA SİSTEME DAHİL OLACAK

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler, gelecekte elektrikli araç bataryalarının da sanal enerji santrallerinin önemli bir parçası olacağını ifade ediyor.

Araçların kullanılmadığı zamanlarda depoladıkları enerjinin şebekeye aktarılmasıyla hem enerji arzının desteklenmesi hem de kullanıcıların ek gelir elde etmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, artan enerji talebi karşısında geleneksel santrallerin inşasının yıllar sürdüğüne dikkat çekerken, sanal enerji santrali ağlarının ise birkaç ay içinde devreye alınabildiğini vurguluyor. Bu nedenle sistemin önümüzdeki yıllarda küresel enerji sektöründe daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
