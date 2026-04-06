Modern mühendislik projeleri genellikle önlerine çıkan engelleri yıkar geçer, ancak bu kez sert kayaya çarptılar. Çin'in Guangdong eyaletinde inşa edilen dev otoyol köprüsü, mülkiyet hakları ve bir kadının sarsılmaz inadı nedeniyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tasarıma sahip oldu.

​MİLYONLUK TEKLİFİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

​Hükümet yetkilileri, köprü güzergahı üzerinde bulunan eski evin sahibi olan "Liang" soyadlı kadına, taşınması için yaklaşık 186 bin dolar nakit tazminat ve iki adet yeni daire teklif etti. Ancak Liang, kendisine sunulan dairelerin konumunu "uygunsuz" bularak ve devletin mülkiyet bedelini az bularak masadan kalktı.

​MÜHENDİSLER ÇARESİZ KALDI: YOL İKİYE AYRILDI

​Yıllarca süren ikna turları ve hukuki süreçlerden sonuç alınamayınca, inşaat firması projeyi iptal etmek yerine radikal bir karara imza attı. Dev köprü, Liang'ın evinin bulunduğu noktada tam ortadan ikiye ayrıldı. Köprünün gidiş ve geliş şeritleri evin etrafından dolanırken, küçük bina otoyolun 5-6 metre aşağısındaki bir boşlukta hapsoldu.

​"GÖZ" OLARAK ADLANDIRILIYOR

​Kuş bakışı görüntülerde köprünün ortasındaki bir göz bebeğini andıran yapı, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Göz" (The Eye) olarak adlandırılmaya başlandı. Evin sahibi Liang ise durumdan şikayetçi değil. Yerel basına konuşan inatçı ev sahibi, "Sessizliği seviyorum, insanlar ne düşünürse düşünsün burası benim yuvam" ifadelerini kullandı.

​YENİ TURİZM ROTASI OLDU

​Köprünün hizmete girmesiyle birlikte bu tuhaf manzara turistlerin de ilgisini çekti. Her gün yüzlerce kişi, devasa beton blokların ve vızır vızır geçen araçların ortasında kalan bu küçük evi görmek için köprü üzerindeki yaya yollarında durup fotoğraf çekiyor.