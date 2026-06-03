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Amasya kent merkezinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yağış sırasında bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

YILDIRIMIN ŞİDDETİYLE BETON PARÇALARI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay, Amasya merkez 55 Evler Mahallesi Mehmet Varilli Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Kentte etkisini artıran sağanağın ardından binanın çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım düştü.

Çatıda yer alan asansör kulesinin beton blokuna isabet eden yıldırımın şiddetiyle, kuleye ait beton parçaları koparak bina önüne ve sokağa savruldu. Olay anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir yaralanma veya can kaybını önledi.

SOKAK ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çatıdan yeni parçaların düşme riskine karşı apartmanın bulunduğu sokağı şerit çekerek araç ve yaya geçişine tamamen kapattı.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine ulaşan AFAD ve itfaiye ekipleri, yıldırımın isabet ettiği çatı katına ve asansör kulesine çıkarak detaylı bir incelemede bulundu. Ekipler, binada oluşan hasarın boyutunu belirlemek ve çevre güvenliğini tam olarak sağlamak amacıyla hasar tespit çalışması başlattı.