Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşanan koyun hırsızlığı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Bir evin bahçesinden çalınan 15 koyundan 8'i kısa sürede bulunurken, olayın şüphelisi tutuklandı.
JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
Olay, Koçarlı ilçesine bağlı Güdüşlü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir evin bahçesinde bulunan 15 koyunu çaldı. Hayvanlarının çalındığını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ AYNI MAHALLEDEN ÇIKTI
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda hırsızlık olayını aynı mahallede yaşayan M.M. (35) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.
8 KOYUN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Çalınan 15 koyundan 8'i bulunarak sahibine teslim edilirken, kayıp 7 koyunun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yakalanan şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.