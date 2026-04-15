Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1649 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 80 yaşındaki A.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin bahçesinde dengesini kaybederek yere düştü. Kalkamayan kadının yardım seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık görevlileri, yan evin merdivenine çıkarak yaşlı kadınla iletişim kurdu. Bu sırada komşular, kadının eşine ulaşarak durumu haber verdi.

Evin kapısının açılmasıyla içeri giren ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından A.T., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.