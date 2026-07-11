Evin altındaki çömlekten altın fışkırdı: Paha biçilemez defineye dokunan olmamış

Profesör Ratte konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hiç kimse kıymetli madenlerden oluşan bir hazineyi, gelecekte yeniden almak istemeksizin toprağa gizlemez. Bu doğrultuda, böyle bir definenin günümüze dek ulaşabilmesini ancak ve ancak sahibinin başına gelen çok ciddi bir talihsizlik ya da aniden gelişen olağanüstü olaylar silsilesi açıklayabilir" şeklinde konuştu.