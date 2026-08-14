Yeniçağ Gazetesi
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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor

Kentsel dönüşümde yanlış müteahhit seçimi, imar analizinin yapılmaması, finansman sorunları ve ruhsat gecikmeleri süreci yıllarca uzatabiliyor. Uzmanlar, hak kaybı yaşamamak için sözleşmeden konut teslimine kadar dikkat edilmesi gereken kritik noktaları sıraladı.

Kaynak: AA
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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 1

Dönüşüm Yöntemini En Baştan Netleştirin

Kentsel dönüşümde ilk tıkandığı nokta maliklerin kendi arasındaki kararsızlığıdır. Her mülk sahibinin ekonomik durumu homojen olmadığından, inşaatın müteahhide para verilerek mi yoksa daire/pay verilerek mi yaptırılacağı baştan belirlenmelidir. Yöntem netleşmediğinde süreç 3-4 yıla kadar uzayabilmektedir.

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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 2

Detaylı İmar Ve Parsel Analiz Raporu Alın

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel’e göre; kazanılmış haklar, tapu-belediye metrekare farkları ve imar koşulları uzmanlarca incelenmelidir. Kulaktan dolma bilgiler veya müteahhitlerin yüzeysel teklifleri yerine detaylı analiz raporlarının alınması, sonradan yaşanacak devasa maliyet sürprizlerinin önüne geçer.

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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 3

Müteahhidin Sadece Belgesine Değil Bilançosuna Bakın

Müteahhit seçiminde sadece bitirme belgesi veya lisans yeterli değildir. Firmanın finansal gücü, geçmiş projeleri, ödenmemiş çekleri ve hakkında icra/iflas takibi olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Sermayesi zayıf firmalar piyasa durgunlaştığında projeyi yarım bırakabilmektedir.

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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 4

Banka Teminat Mektubu Ve Bina Tamamlama Sigortası

İnşaatın gecikmesi veya durması riskine karşı maliklerin garanti istemesi şarttır. Özellikle kira ödemelerini garanti altına alan teminat mektubu, ipotek veya bina tamamlama sigortası gibi güçlü güvenceler talep edilmeden müteahhit ile masaya oturulmamalıdır.

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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 5

Belediye Ruhsatı 60 Günü Aşarsa Bakanlığa Başvurun

Evraklar eksiksiz olmasına rağmen belediyeler ruhsat sürecini 60 günden fazla uzatırsa, kat maliklerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurma hakkı vardır. Bakanlık, belediyeden 15 gün içinde savunma isteyerek doğrudan ruhsat düzenleyebilmektedir.

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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 6

Ölüm Ve Vekalet İptallerine Karşı Yasal Önlem Alın

Dönüşüm sürecinde tek bir malikin vefayı veya vekaletini iptal etmesi tüm projeyi durdurabilmektedir. Gayrimenkul hukukçuları, süreç başlamadan önce hukuki danışmanlık alınarak vekalet süreçlerinin ve mirasçı krizlerinin projeyi tıkamasını önleyecek özel maddelerin hazırlanmasını önermektedir.

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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 7

Finansman Kredileri Ve Kira Yardımları Güncellenmeli

Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen, kentsel dönüşümde karşılaşılan sorunlara ilişkin, "Vatandaş tarafındaki en büyük sorun maliklerin binasını ekonomik nedenlerden dolayı yenileyememesi ve 'müteahhit gelecek binamızı bedelsiz yenileyecek' beklentisi içinde olması. Süreç hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması da önemli sorunlardan. Anlaşmazlıklar nedeniyle mahkeme süreçlerinin uzaması, belediyelerden yeterli ve doğru bilgi alınamaması ve ruhsat işlemlerinin uzun sürmesi de kentsel dönüşüm süreçlerinde görülen sıkıntılar." diye konuştu.

Belediyelerde bürokratik işlemlerin ve ruhsat süreçlerinin uzun sürdüğünü dile getiren Şen, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm vatandaşın keyfiyetine bırakılmamalı, sıkı denetim ve kontroller yapılmalı, vatandaşın ek yük altına girmeyeceği alan bazlı ve kendi finansmanını sağlayan uygulamalar hayata geçirilmelidir. Kentsel dönüşüm kredileri güncel maliyetleri karşılayacak ve uzun vadeli ödeme imkanı sunacak şekilde düzenlenmeli, kira yardımları günün koşullarına uygun hale getirilmelidir. Kentsel dönüşümün milli bir mesele olduğu gözetilerek Afet ve Şehircilik Bakanlığı ile kentsel dönüşüm finansman bankasının kurulması, belediyelerin de dönüşüm uygulamalarında ve arabuluculuk süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesi gerekir."

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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 8

Konut Tesliminde Gizli Ve Açık Ayıpları Tutanakla Belgeleyin

Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal, kentsel dönüşümde en sık karşılaşılan olumsuzluklarla ilgili, "Eksik işçilik, düşük kaliteli malzeme kullanımı, sözleşmede vadedilen özelliklerin yerine getirilmemesi, ortak alanların tamamlanmamış olması, otopark, depo ve sosyal alanlardaki eksiklikler, asansör ve yangın güvenliği eksiklikleri, su ve ısı yalıtımı sorunları, iskan ve yapı kullanım izinleriyle ilgili yetersizlikler, abonelik işlemlerinin tamamlanmamış olması gibi konular konut tesliminde en sık yaşanan sorunlar arasında." ifadesini kullandı.

Konutu teslim alırken elektrik, doğal gaz ve su aboneliklerinin ve ortak alanlara ilişkin aboneliklerin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Koçal, "Ayrıca teslim tutanağı, ilerideki uyuşmazlıklarda önemli bir delil olduğundan, konutun ve ortak alanların mevcut durumu ile tüm eksiklikler ayrıntılı şekilde tutanağa yazdırılmalı ve mümkünse fotoğraflarla kayıt altına alınmalıdır. Sözlü vaatlere güvenilmemelidir." dedi.

Koçal, "çatı akması ve duvarlarda yaşanabilecek su kaçağı" gibi yıllar sonra fark edilebilecek gizli ayıplar için yüklenici ve müteahhidin sorumluluğunun devam ettiğini belirterek, eksik veya kusurlu ortak alanların da tüketici hakkı ihlali olduğunu ve bunların da incelenmesi gerektiğini belirtti.

Aziz Koçal, "Tüketiciler, eksik veya ayıplı işler karşısında sessiz kalmamalı, sorunun çözülmemesi halinde tüketici hakem heyetlerine, tüketici mahkemelerine, ilgili belediyelere ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerine başvurmalı. Mutlaka iskan belgesinin alınıp alınmadığı, kat mülkiyetine geçilip geçilmediği, tapuların yeni duruma göre düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilmeli." diye konuştu

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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 9

Bürokrasiyi Hızlandıracak "E-Ruhsat" Ve Dijitalleşme Önerisi

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de kentsel dönüşümde vatandaşların güvenilir inşaat firması bulmakta zorlandığını belirterek, kapasitelerinin üzerinde sözleşme yapan firmalar ve mali açıdan yetersiz firmalarla ilgili tereddütler yaşanabildiğini dile getirdi.

Bazı ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm projelerinde yapı ruhsat işlemlerini uzattığını belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Ruhsatlandırma işleri çok uzuyor. Vatandaşın en çok sıkıntı çektiği konulardan birisi de bu. Bir an evvel inşaat başlayacak ama belediyelerden ruhsat çıkmıyor. Halbuki belediyeler bu işlem süreçlerini dijital ortama bağlasa, vatandaşa şeffaf bir şekilde sunsa vatandaş da sürecin ne durumda olduğunu görse bu gecikmeler yaşanmayacak. Kat maliklerine, apartman veya site sakinlerine tavsiyemiz, mali ve ekipman açısından yeterli, güvenilir ve geçmişi bilinen firmaları tercih etmeleri, sözleşme düzenlerken mutlaka hukuki destek almalarıdır."

Küçük, belediyelerin, evi kentsel dönüşüme giren ve eşyalarını bir depoda saklamak isteyen vatandaşlar için geçici depolama alanları oluşturabileceğini söyledi.

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Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor - Resim: 10

İhtisas Mahkemeleri Ve Teknik Arabuluculuk Şart

Gayrimenkul hukukçusu Çiğdem Kezer de tapu işlemleri, kat irtifakı ve kat mülkiyetine ilişkin eksiklikler, imar uygulamalarındaki farklılıklar, riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazlar ve açılan davaların kentsel dönüşüm sürecinin uzamasına neden olduğunu dile getirerek, "Ayrıca vatandaşların önemli bir kısmı haklarını ve yükümlülüklerini tam olarak bilmediğinden yanlış yönlendirilmekte veya eksik bilgi nedeniyle telafisi güç hukuki sonuçlarla karşılaşabilmektedir." dedi.

Büyükşehirlerdeki personel yetersizliği, teknik incelemelerin uzun sürmesi ve yoğun başvuru sayısının bürokratik gecikmelere neden olabildiğini söyleyen Kezer, şu değerlendirmede bulundu:

"Eksik proje dosyaları, malikler arasındaki uyuşmazlıklar, açılan davalar, finansman sorunları ve müteahhitlerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi de süreci önemli ölçüde uzatmaktadır. Dolayısıyla çözüm, kurumlar arasında koordinasyonun artırılması, dijital başvuru sistemlerinin geliştirilmesi, standart uygulamaların yaygınlaştırılması ve süreçlerin belirli sürelerle sınırlandırılması olacaktır. Böylece hem vatandaş hem de kamu açısından daha öngörülebilir bir sistem oluşturulabilir. Bürokratik işlemler daha sade ve dijital hale getirilmelidir. Tek noktadan başvuru sistemi, elektronik belge paylaşımı ve kurumlar arası veri entegrasyonu sayesinde vatandaşın aynı belgeyi farklı kurumlara defalarca sunmasının önüne geçilebilir."

Kezer, kira desteği ve finansman mekanizmalarının ekonomik koşullara göre güncellenmesi gerektiğini, bu durumun özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların dönüşüme katılımını kolaylaştıracağını belirtti.

Uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan önce uzman arabuluculuk veya teknik uzlaştırma mekanizmalarıyla çözülebilmesinin sağlanması gerektiğini ifade eden Kezer, kentsel dönüşüme yönelik ihtisas mahkemelerinin gerekliliğine dikkati çekti.

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