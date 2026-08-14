Evi kentsel dönüşüme girecekler dikkat: Bu hatalar süreci 4 yıl uzatabiliyor

Konut Tesliminde Gizli Ve Açık Ayıpları Tutanakla Belgeleyin

Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal, kentsel dönüşümde en sık karşılaşılan olumsuzluklarla ilgili, "Eksik işçilik, düşük kaliteli malzeme kullanımı, sözleşmede vadedilen özelliklerin yerine getirilmemesi, ortak alanların tamamlanmamış olması, otopark, depo ve sosyal alanlardaki eksiklikler, asansör ve yangın güvenliği eksiklikleri, su ve ısı yalıtımı sorunları, iskan ve yapı kullanım izinleriyle ilgili yetersizlikler, abonelik işlemlerinin tamamlanmamış olması gibi konular konut tesliminde en sık yaşanan sorunlar arasında." ifadesini kullandı.

Konutu teslim alırken elektrik, doğal gaz ve su aboneliklerinin ve ortak alanlara ilişkin aboneliklerin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Koçal, "Ayrıca teslim tutanağı, ilerideki uyuşmazlıklarda önemli bir delil olduğundan, konutun ve ortak alanların mevcut durumu ile tüm eksiklikler ayrıntılı şekilde tutanağa yazdırılmalı ve mümkünse fotoğraflarla kayıt altına alınmalıdır. Sözlü vaatlere güvenilmemelidir." dedi.

Koçal, "çatı akması ve duvarlarda yaşanabilecek su kaçağı" gibi yıllar sonra fark edilebilecek gizli ayıplar için yüklenici ve müteahhidin sorumluluğunun devam ettiğini belirterek, eksik veya kusurlu ortak alanların da tüketici hakkı ihlali olduğunu ve bunların da incelenmesi gerektiğini belirtti.

Aziz Koçal, "Tüketiciler, eksik veya ayıplı işler karşısında sessiz kalmamalı, sorunun çözülmemesi halinde tüketici hakem heyetlerine, tüketici mahkemelerine, ilgili belediyelere ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerine başvurmalı. Mutlaka iskan belgesinin alınıp alınmadığı, kat mülkiyetine geçilip geçilmediği, tapuların yeni duruma göre düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilmeli." diye konuştu