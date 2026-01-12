Doğa, kediler, çocukluk hatıraları ve eski masallardan beslenerek eserler üreten Grinko, mart ayında İstanbul’dan Çorlu’ya, Kayseri’den Sivas’a uzanan bir turneyle müzik tutkunlarıyla buluşacak.

Sanatçı sırasıyla; 10 Mart’ta Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi’nde, 11 Mart’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 13 Mart’ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, 15 Mart’ta Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, 16 Mart’ta da Sivas 4 Eylül Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak.Turne biletleri Bubilet üzerinden satışa sunuldu.