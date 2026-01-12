Minimalist müziğin öne çıkan isimlerinden Evgeny Grinko, bir süre ara verdiği Türkiye konserlerine yeniden başlıyor. Duygusal piyano besteleriyle tanınan sanatçı, mart ayında Türkiye’de sahne alarak müzikseverlerle buluşacak.

Grinko’nun konser programı, hem solo piyano eserlerini hem de dinleyiciler tarafından en çok ilgi gören parçalarını kapsıyor. Sanatçının sahne performansları, sade ama güçlü müzikal anlatımıyla dikkat çekiyor.

Daha önce Türkiye’nin farklı şehirlerinde verdiği konserlerde yoğun ilgi gören Grinko’nun, yeni turnesinde de benzer bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. Konserler, özellikle enstrümantal ve sinematik müzik seven dinleyiciler için öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor.

Evgeny Grinko’nun Türkiye konserleri, mart ayı boyunca müzikseverlere unutulmaz bir dinleti sunmayı hedefliyor.