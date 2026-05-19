Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir vatandaşın ihbarı üzerine eve giren giren "Hazer yılanını (Dolichophis caspius) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yakalanan yılan yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Tarım dostu ve zehirsiz olan Hazer yılanının, kemirgen nüfusunu dengeleyerek ekosisteme büyük fayda sağladığını belirterek, yaban hayatını koruma çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini bildirildi.