Eve dönüş çileye döndü: İstanbul'da trafik hayatı felç etti, İşte son durum

Avrupa Yakası’nda trafik ağır ilerliyor
Avrupa Yakası’nda Şişli, Bağcılar, Esenyurt ve merkezi ilçelere bağlantı sağlayan ana arterlerde yoğunluk dikkat çekti. Kent merkezine ve Boğaz geçişlerine bağlanan bazı güzergâhlarda trafik yer yer durma noktasına geldi.
Özellikle kşam saatlerinde Bakırköy'de meydana gelen İETT yangını ve müdahale trafiği durma noktasına getirdi.
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İstanbul’da mesai çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası’nda kent genelindeki yoğunluk 18:45 itibariyle yüzde 74 olarak ölçülürken, Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki birçok ana arter kırmızıya döndü. İşte anlık İstanbul'un trafik haritasıKaynak: Diğer
Avrupa Yakası’nda trafik ağır ilerliyor
Anadolu Yakası da kırmızıya döndü
Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe çevresindeki ana bağlantı yollarında yoğunluk oluştu. Özellikle Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişlerin ardından bazı noktalarda uzun araç kuyrukları haritaya yansıdı.
İBB trafik haritasındaki verilere göre İstanbul genelinde yoğunluk yüzde 74 seviyesinde seyrederken, akşam mesai çıkışının devam etmesiyle yoğunluğun bir süre daha yüksek kalması bekleniyor.
İstanbul’da akşam mesai çıkışı trafiği vurdu. İBB’nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 74’e ulaşırken, iki yakadaki birçok ana arter kırmızı ve bordoya döndü.
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