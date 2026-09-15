Eve dönüş çileye döndü: İstanbul'da trafik hayatı felç etti, İşte son durum

Avrupa Yakası’nda trafik ağır ilerliyor

Avrupa Yakası’nda Şişli, Bağcılar, Esenyurt ve merkezi ilçelere bağlantı sağlayan ana arterlerde yoğunluk dikkat çekti. Kent merkezine ve Boğaz geçişlerine bağlanan bazı güzergâhlarda trafik yer yer durma noktasına geldi.



Özellikle kşam saatlerinde Bakırköy'de meydana gelen İETT yangını ve müdahale trafiği durma noktasına getirdi.