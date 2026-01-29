Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı son duyuruda bir pelüş oyuncak ürününün raflardan tek tek toplatıldığını açıkladı. Sağlık açısından risk taşıyan bir ürünü kamuoyuna paylaşıldı. Oyuncak–aksesuar grubunda yer alan bir peluş oyuncağın kullanımının güvenli olmadığı belirtildi.

SAĞLIK RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu ürünün kullanıcı sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği aktarıldı. Ticaret Bakanlığı, değerlendirmeler sonrası ürünle ilgili idari tedbirleri devreye aldı.

TOPLATMA KARARI ALINDI

Risk barındırdığı için peluş oyuncağın piyasaya arzı yasaklanırken satışta olan ürünlerin toplatılması yönünde karar verildi. Alınan karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nden duyuruldu.