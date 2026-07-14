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Kaynak: Haber Merkezi

Sanal çalışma modellerinin hayatın merkezine yerleşmesi, emlak sektöründeki dijital aracılık faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırdı. Hayata geçirilen yeni internet platformları, bireylerin satılık veya kiralık gayrimenkulleri sisteme entegre ederek pazarlama süreçlerine destek olmasını ve bu katkı karşılığında kazanç paylaşımından yararlanmasını amaçlıyor.

Karar gazetesinin haberine göre ofisten bağımsız emlak danışmanlığını hedefleyen bu ekosistemin yeni üyelerinden onlineemlaktan.com, kullanıcıların yakın çevrelerindeki konut, arsa ve tarla gibi taşınmazları sisteme dahil ederek sürece ortak olmalarının önünü açmayı amaçlıyor.

Habere göre platforma yüklenen tüm gayrimenkuller incelenerek, kullanıcılara doğru fiyatlandırma hususunda profesyonel rehberlik sunuluyor.

Sisteme yönlendirilen taşınmazın satış veya kiralama işlemi başarıyla noktalandığında ise sürece katkı sunan kişilere önceden belirlenen gelir paylaşımı modeli doğrultusunda ödeme yapılıyor.

Sektörde güven unsurunun kurulmasının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan platform kurucusu Eray İri, dijital dönüşümün gayrimenkul alanında yepyeni çalışma modelleri doğurduğunu ifade etti.

Tüm yasal gereklilikleri ve mevzuatları eksiksiz şekilde yerine getirdiklerini belirten İri; bu yeni nesil uygulamanın ev hanımları, öğrenciler ya da ek kazanç sağlamak isteyen tüm çalışanlar için önemli bir gelir kapısı olabileceğine dikkat çekti. Sisteme yeni adım atan kullanıcıların adaptasyon sürecini kolaylaştırmak isteyen platform, düzenli aralıklarla internet üzerinden tanıtım toplantıları ve eğitimler organize ediyor.

Bu çevrim içi eğitim seminerlerinde katılımcılara, modern emlak danışmanlığının temel dinamikleri ve sistemin işleyiş prensipleri detaylıca aktarılıyor.