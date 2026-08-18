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Kaynak: İHA

Bolu'nun Dodurga Mahallesi'nde yaşayan yüzde 49 görme engelli Emrah Yıldırım ile 3 aylık hamile eşi Ayşenur Yıldırım, evden çıkarıldıklarını ve kalacak yer bulamadıkları için geceyi Atatürk Orman Parkı'nda geçirdiklerini öne sürdü.

İddiaya göre çift, 500 lira kira bedeliyle oturdukları evden 15 Ağustos gecesi, ev sahibi tarafından "evin bulunduğu alandan yol geçeceği ve yıkım kararı olduğu" gerekçesiyle tahliye edildi.

"PARKTAKİ OYUN GRUBUNDA YATTIK"

Emrah Yıldırım, alışveriş için dışarı çıktığı sırada ev sahibinin eve gelerek eşini dışarı çıkardığını iddia etti.

Geceyi parkta geçirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Yıldırım, "Parktaki oyun gruplarının üzerinde yattık." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl çalıştığı iş yerinde yaşanan kimyasal kaza sonucu bir gözünü kaybettiğini belirten Yıldırım, "çalışamaz" raporu bulunduğunu ve bu nedenle iş bulmakta zorlandığını ifade etti. Ailenin tek gelirinin aldığı devlet desteği olduğunu söyleyen Yıldırım, yetkililerden yardım istedi.

BİR VATANDAŞ EVİNİ AÇTI

Yaşananları öğrenen Nurhan Alagöz, Yıldırım çiftine evinin kapılarını açtı.

Alagöz, ailenin kalacak yeri ve eşyası olmadığını belirterek, "Bu aileye sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

EV SAHİBİ İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların ardından açıklama yapan ev sahibi M.Y. ise zorla tahliye iddialarını kabul etmedi.

M.Y., evle ilgili herhangi bir yıkım kararı bulunmadığını, çiftin yaklaşık 1,5 yıldır aynı evde yaşadığını ancak bu sürede yalnızca 3 ay kira ödediğini ileri sürdü.

Ev sahibi ayrıca, biriken kira borçları ve ödenmeyen elektrik faturaları nedeniyle elektriğin kesildiğini, yeni abonelik işlemi için yapılan telefon görüşmesinin ardından çiftin gece saatlerinde kendi isteğiyle evden ayrıldığını savundu.

VALİLİĞE BAŞVURDU

Emrah Yıldırım ise yaşadıkları süreci Bolu Valiliği'ne bildirdiğini belirterek, yetkililerden destek beklediğini söyledi.