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Kaynak: İHA

Sakarya'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen "Anadolu Mirası" operasyonunda yüzlerce tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin bir adrese gerçekleştirdiği baskında sikke, değerli taş ve çeşitli tarihi objeler bulundu.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İnciksuyu Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

EVDE YÜZLERCE TARİHİ ESER BULUNDU

Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 584 sikke, 177 değerli taş ve 45 tarihi obje ele geçirildi. Böylece operasyonda toplam 806 tarihi eser muhafaza altına alındı.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek ve korunmak üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.