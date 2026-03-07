Tokat'ta bir daireye sera sistemi kurup, kenevir yetiştirdiği belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sera kurulup, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Hareket geçen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda; 1 adet sera çadırı, 7 kök kenevir bitkisi, 50 gram kubar esrar, 85 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatları bulundu.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ayrıca kenevir yetiştiriciliğinde verim artırmak için kullanılan 1195 adet ilaç, 20 kg gübre, 6 litre zirai ilaç ile ısı ve nem dengesini sağlayan vantilatör, fan, buhar cihazı ve termometre gibi teknik ekipmanlara el konuldu. Kenevir yetiştiriciliğine dair el yazısı notlar da bulundu. 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, 2'si ise aranıyor.