Visa’nın araştırma birimi yeni hazırladığı rapora tam da hayatımızı özetleyen harika bir isim vermiş: “Kanepe Ekonomisi”. Rapor evlerimizde ekran karşısında geçirdiğimiz saatlerin kredi kartlarımızı nasıl şekillendirdiğini net biçimde kanıtlıyor.

Online ve uygulama içi ödeme hacminin payı 2019’da yüzde 48 seviyesindeyken, 2026’da yüzde 58’e fırlamış. Amerika Birleşik Devletleri'nde kredi kartlarının yüzde 17’sinden fazlasında düzenli bir yayın aboneliği göze çarpıyor.

Dışarı çıkıp sinema veya konser için harcama yapanların oranı yüzde 6 seviyesinde kalıyor. Evde izlediğimiz yayınlar, dışarıdaki eğlencenin üç katını yutuyor.

Gömülü aidat tuzağı harcanan paranın miktarını unutturuyor. Ankete katılanların yüzde 41’i dijital platformlara ne kadar para ödediğini dahi bilmiyor.

Sinemaya gitmek yorucu bir karar gibi gelirken, aylık tıkır tıkır kesilen aidatlar hayatımızın görünmez bir rutinine dönüştü.

İngiltere’de kredi kartlarının yüzde 28’i ayda 10 veya daha fazla online alışveriş yapıyor. 2018 yılında oran yüzde 15 düzeyindeydi.

Yemek siparişleri lüks bir kutlama hâlinden çıkıp kitlelerin sıradan bir alışkanlığı hâline geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yemek teslimatı uygulamalarındaki aktif kart oranı 2018’de yüzde 2 iken 2026’da yüzde 30’a yaklaşmış.

Amerika pazarının yılı 130 milyar doların üzerinde bir hacimle kapatması bekleniyor.

Kapıya gelen o sıcak paketler lokantaların kâr marjlarını günden güne eritiyor, dev aracı platformların kasalarını dolduruyor. Aradaki şatafatlı teslimat uygulamaları, müşteri verisini elinde tutarak asıl üreticiyi sistemin görünmez bir işçisine dönüştürüyor.

Fiziksel ticarette ve yüz yüze alışverişte bambaşka bir mekanikleşme felaketi yaşıyoruz. Bir mağazadan içeri adım attığınız ilk saniyede niyetinizi okumaya çabalayan bir esnaf ruhu bulmak imkânsızlaşıyor.

Karşınıza dikilen personelin gözlerinde aidiyet hissi yok, kafasının içinde dönüp duran acımasız satış kotaları var. Doğrudan kampanyalardan, kasadaki fırsatlardan bahsederek söze giren bir çalışan, sizin ruh hâlinizi zerre kadar umursamıyor demektir.

İnternet alışverişlerinde durum çok daha vahim; siteye girer girmez ekranı kaplayan, e-posta adresinizi isteyen indirim pencereleri adeta üstünüze çullanıyor.

Tüketici; ne aradığını sormayan, elindeki malı ilk saniyede zorla satmaya çalışan her yapıdan tiksinerek uzaklaşıyor.

Alışveriş anında müşterinin kalbini kazanan temel yapı taşı, yapmacık bir güler yüz veya eğitimlerde ezberletilen robotik selamlama cümleleri sayılamaz. İnsan zihni karşısındaki satıcının niyetini ve yetkinliğini saniyeler içinde ölçüp tartar.

Karşımızda yardım etme arzusu taşıyan işinin ehli birini görmek isteriz. Niyeti temiz, bilgili, çözüm üretebilen bir profesyonel daima müşterinin güvenini kazanır.

Vitrindeki malı ezbere öven, inisiyatif alamayan, iade veya değişim taleplerinde hemen müdürünün arkasına saklanan bir çalışan, dünyanın en güzel gülümsemesine sahip olsa bile hiçbir işe yaramaz.

Patronların çalışanlarını sahaya sürmeden evvel onlara inisiyatif alabilme yetkisi vermesi şarttır. Tüketiciyi veritabanında bir satır, yürüyen bir cüzdan veya kota doldurma aracı gibi gören markalar eninde sonunda kaybedecekler.

Evinde kanepeye gömülüp yemek bekleyen bir abone veya koca bir holdingin satın alma müdürü olmanız fark etmez.

İnsan doğası gereği anlaşılmak, değer görmek, dürüstlüğe şahit olmak ister.

Tüm kotaları bir kenara bırakıp hedefteki müşteriye ilk cümlede “Size nasıl yardımcı edebilirim?” diyen, karşısındakinin hedefini anlamaya odaklanan şirketler kalıcı başarıyı yakalayacaktır.