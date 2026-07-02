Evdeki boş şişeler ve kutular artık para ediyor

EKONOMİYE YILLIK 30 MİLYAR TL KATKI HEDEFLENİYOR

0,10 ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık içecek şişelerini ve kutularını kapsayan bu stratejik hamle, sadece çevre temizliğine değil ülke ekonomisine de büyük bir finansal destek sunuyor. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alınan sistem sayesinde, her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın çöpe gitmeden geri dönüştürülmesi ve bu sayede Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katma değer sağlanması planlanıyor. Malatya'da cihazları deneyimleyen vatandaşlar, hem çevreye hem de aile bütçesine katkı sunan bu modern sistemin çok daha önceden hayata geçirilmiş olması gerektiğini belirterek memnuniyetlerini dile getiriyor.