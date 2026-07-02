Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Evdeki boş şişeler ve kutular artık para ediyor

Evdeki boş şişeler ve kutular artık para ediyor

Çevre kirliliğinin azaltılması ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında Malatya'da hizmete giren iade cihazları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İHA
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Evdeki boş şişeler ve kutular artık para ediyor - Resim: 1

Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlayan uygulamada, iade edilen her ambalaj için vatandaşların dijital cüzdanlarına 1 TL teşvik bedeli yükleniyor.

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Evdeki boş şişeler ve kutular artık para ediyor - Resim: 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde resmen hayata geçirildi. Sıfır Atık Hareketi'nin en büyük adımlarından biri olan sistem kapsamında, üzerinde özel "DOA" logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, şehir genelinde kurulan depozito iade cihazları aracılığıyla toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor. Malatya'da hizmete giren bu akıllı geri dönüşüm cihazlarını kullanmaya başlayan vatandaşlar, çevre dostu uygulamaya yoğun ilgi gösterdi.

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Evdeki boş şişeler ve kutular artık para ediyor - Resim: 3

AMBALAJ BAŞINA 1 TL DİJİTAL CÜZDANA YÜKLENİYOR

Sistemin işleyişine göre vatandaşlar, akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirdikleri DOA mobil uygulaması üzerinden oluşturdukları QR kodu iade makinelerine okutuyor. Ardından tek kullanımlık içecek ambalajları makineye tek tek bırakılıyor. Sistem tarafından doğrulaması yapılan her uygun ambalaj için 1 TL depozito bedeli, kullanıcının dijital cüzdanına anında aktarılıyor. Vatandaşlar dijital cüzdanlarında biriken bu tutarları diledikleri zaman banka hesaplarına transfer edebiliyor, anlaşmalı ATM'lerden nakit olarak çekebiliyor veya anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerinde harcayabiliyor.

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Evdeki boş şişeler ve kutular artık para ediyor - Resim: 4

GENİŞ BİR İŞ BİRLİĞİ AĞI OLUŞTURULDU

Vatandaşlardan işletmelere, üreticilerden geri dönüşüm sektörüne kadar geniş bir paydaş ağını bir araya getiren sistemle, ambalaj atıklarının doğaya kontrolsüzce bırakılmasının önüne geçilmesi ve ham madde kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. Uygulama kapsamında ulusal ve yerel market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler birer iade noktası olarak hizmet veriyor. Bunun yanı sıra otel, restoran ve kafelerden oluşan HOREKA işletmeleri de kendi bünyelerinde tüketilen DOA logolu boş ambalajları ayrı olarak biriktirip saha operatörlerine teslim ederek döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

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Evdeki boş şişeler ve kutular artık para ediyor - Resim: 5

EKONOMİYE YILLIK 30 MİLYAR TL KATKI HEDEFLENİYOR

0,10 ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık içecek şişelerini ve kutularını kapsayan bu stratejik hamle, sadece çevre temizliğine değil ülke ekonomisine de büyük bir finansal destek sunuyor. Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak devreye alınan sistem sayesinde, her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın çöpe gitmeden geri dönüştürülmesi ve bu sayede Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katma değer sağlanması planlanıyor. Malatya'da cihazları deneyimleyen vatandaşlar, hem çevreye hem de aile bütçesine katkı sunan bu modern sistemin çok daha önceden hayata geçirilmiş olması gerektiğini belirterek memnuniyetlerini dile getiriyor.

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Evdeki boş şişeler ve kutular artık para ediyor - Resim: 6
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