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Kaynak: DHA

Aydın'ın Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi'nde iki katlı bir evde 11 Ekim saat 22.00 sıralarından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında Meryem ve Mehmet Çınar çifti ile çocukları Tayfun Çınar, yaralandı.

Çınar çifti ile çocukları, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Meryem Çınar, önceki gün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çınar, Karacasu ilçesinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Çınar'ın oğlu Tayfun Çınar ise dün yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Çınar da bugün hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cenazeleri, Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.