Aydın'ın Buharkent ilçesinde yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki A.D., hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan A.D.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Buharkent'te A.D., evde yanlışlıkla tiner dolu şişeyi başına dikip, içti. Bir süre sonra fenalaşınca durumu fark eden yakınları, A.D.'yi Buharkent Devlet Hastanesi'ne götürdü. A.D., buradaki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan A.D.'nin tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.