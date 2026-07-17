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Kaynak: Haber Merkezi

Sinema dünyasının önemli isimlerinden Brenda Fricker’ın vefat haberi, menajeri Phil Belfield tarafından duyuruldu. Açıklamada, oyuncunun bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ettiği belirtilirken ölüm sebebiyle ilgili detay paylaşılmadı.

1945 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de doğan Fricker, oyunculuk kariyerine 1960’lı yıllarda televizyon ve tiyatro sahnelerinde başladı. Yıllar boyunca hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alan sanatçı, özellikle BBC’nin uzun yıllar yayımlanan sağlık draması Casualty dizisinde canlandırdığı Megan Roach karakteriyle İngiltere’de geniş bir tanınırlık elde etti.

OSCAR TARİHİNE GEÇEN PERFORMANS

Brenda Fricker’ın kariyerindeki en büyük dönüm noktası, Jim Sheridan’ın yönettiği My Left Foot filmi oldu. Gerçek bir yaşam hikâyesinden uyarlanan yapımda, serebral palsi ile yaşayan yazar ve ressam Christy Brown’un annesi Bridget Brown karakterini canlandıran Fricker, etkileyici performansıyla 1990 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandı.

Bu başarı, Fricker’ı Akademi Ödülü kazanan ilk İrlandalı kadın oyuncu olarak sinema tarihine taşıdı. Filmde Christy Brown rolündeki Daniel Day-Lewis de En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanarak aynı yapımla büyük bir başarıya imza attı.

Oscar ödülünün ardından Fricker; The Field, So I Married an Axe Murderer, Angels in the Outfield, A Time to Kill, Veronica Guerin ve Albert Nobbs gibi farklı yapımlarda rol aldı. Ancak oyuncu, daha sonraki yıllarda verdiği bazı röportajlarda Oscar başarısının ardından kendisine sunulan rollerin sınırlı hale geldiğini ve bunun kariyerini etkilediğini ifade etmişti.

“GÜVERCİN KADIN” KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Brenda Fricker, özellikle 1992 yapımı Evde Tek Başına 2: New York’ta Kaybolan filmiyle dünya çapında daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Filmde Macaulay Culkin’in canlandırdığı Kevin McCallister’ın Central Park’ta karşılaştığı yalnız ve gizemli “Güvercin Kadın” karakteri, serinin en sevilen yan karakterlerinden biri haline geldi.

Oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ağırlıklı olarak İrlanda ve Birleşik Krallık yapımlarında yer aldı. 2015 yılından sonra ekran çalışmalarını büyük ölçüde azaltan Fricker, son yıllarında yalnızca seçili projelerde kamera karşısına geçti.

Yaklaşık 60 yıl süren kariyeri boyunca tiyatro, televizyon ve sinemada çok sayıda yapımda rol alan Brenda Fricker, hem Oscar kazandıran performansıyla hem de izleyicilerin unutamadığı “Güvercin Kadın” karakteriyle sinema tarihindeki yerini koruyacak.