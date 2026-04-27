Olay, dün gece saatlerinde Iğdır merkez Bağlar Mahallesi Güzide Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın 3’üncü katından gelen silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Polis eşliğinde daireye giren sağlık ekipleri, evde biri kadın iki kişiyi kanlar içinde yatarken buldu. Yapılan ilk kontrollerde, her iki şahsın da silahla vurulduğu ve olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü inceleme sonucunda, hayatını kaybeden kişilerin Azerbaycan uyruklu Maise Bayramova ile Ali Mamak olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Iğdır Dr. Nevruz Eren Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Silahlı ölümlerin bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğu, emniyet güçlerinin başlatmış olduğu geniş çaplı soruşturma neticesinde netlik kazanacak.