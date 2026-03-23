Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianameye göre, 25 Eylül 2025’te Yenişehir ilçesinde mağdur E.G., sosyal medyadan gördüğü iş ilanı üzerine iletişime geçti.

Bir kadın şüpheliyle görüşen E.G., ifadesinde şunları anlattı:



"Bana 'Sette 2 bin 500 sabun var. Gönderilen sabunları videolardaki gibi dizip, koliye koyman gerekiyor. Bu 2 bin 500 sabundan 12 bin 500 lira kazanacaksın.' diyerek, 2 bin 500 sabunu göndermek için öncesinde 350 lira kapora istedi. İlettikleri banka hesabına parayı gönderdim. Ardından sabunları göndermek için 1870 lirayı aşkın kargo parası göndermemi istedi. Bu parayı da gönderdim. Bunu gönderdikten sonra 'Hazine ve Maliye Bakanlığı' adı altında 8 bin 968 lira 20 kuruş daha göndermemi istedi. Tüm bu paraların 90 saniye içerisinde tekrardan hesabıma iade edileceğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıldığımı düşünüp kendileri hakkında şikayetçi oldum. Beni bu şekilde dolandırıp zarara uğratan kişi ve kişilerden davacı ve şikayetçiyim."

İddianamede, mağdurun gönderdiği paraların izi sürüldü. Banka hesap hareketleri incelendiğinde, paraların sanık M.Y., O.D., T.G. ve A.Ç.’nin hesaplarına aktarıldığı, bazılarının ATM’lerden çekildiği belirlendi. IP ve port kayıtları BTK’dan incelendi ancak abone tespiti yapılamadı. Hesap sahibi sanıklar, hesaplarını sanık Ö.E.’ye verdiklerini savundu. İddianamede, sanıkların sosyal medya üzerinden hileli ilan vererek fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği, mağdurdan zincirleme olarak 2 bin 222 lira 40 kuruş haksız menfaat sağladığı vurgulandı.

Savunma ve benzer soruşturmalar dikkate alınarak Ö.E.’nin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.Sanıklar A.Ç., M.Y., O.D., Ö.E. ve T.G. hakkında “zincirleme şekilde bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 8’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Avukat Aysu Öztürk, sosyal medyada artan dolandırıcılıklara dikkat çekerek şöyle uyardı:



"Bazı dosyalarda 'sabun paketleme' adı altında ek gelir elde edeceğini umut eden vatandaşların linke tıkladıktan sonra kendileriyle iletişime geçilmektedir. Bu esnada dolandırıcılar bazı bahanelerle para talep etmektedir. Para talebi arttıktan sonra o umutla gönderilen paraların dolandırıcılığa dönüştüğünü fark ettiğinizde de iş işten geçmiş oluyor. Vatandaşlar kendilerinden para talep eden kişilere şüpheyle yaklaşmalı, kesinlikle sosyal medya hesaplarından ve internetten gelen linklere tıklamamalılar. Özellikle para transferi bu aracılıklarla yapılır. Aynı zamanda IBAN numarası başkalarına asla ve asla kullandırılmasın. Bu noktada da Yargıtay kararları çıkmış bulunmaktadır. Komisyon alma düşüncesiyle birden fazla kişinin IBAN numarası kullanıldığı takdirde suç dosyalarının çeteye dönüştüğünü görüyoruz. Bu da cezalandırmanın yükseleceğini göstermektedir. Arkadaşlara güvenip IBAN numarası kullandırılmamalı, komisyon ücreti taleplerine dikkat edilmelidir çünkü bu, IBAN numaranız üzerinden birçok kişinin dolandırılacağı anlamına gelecektir. Kişisel bilgiler ve IBAN numarası kimse ile paylaşılmamalıdır."