Tiramisu kelime anlamı olarak İtalyancada beni yukarı çek veya bana enerji ver ifadelerinden türetilmiştir. İçeriğindeki yoğun kahve ve yüksek kaliteli peynir sayesinde hem enerji veren hem de hafifliğiyle damaklarda iz bırakan bir tatlıdır.

Modern haliyle İtalya’nın Veneto bölgesinden dünyaya yayılan bu lezzet, kedi dili bisküvilerinin sert kahveye batırılması ve üzerine özel bir peynirli krema eklenmesiyle kat kat hazırlanan bir soğuk pastadır. Orijinal tarifte yumurta sarıları ve şeker çırpılarak hazırlanan karışım, peynirle buluşarak o meşhur ipeksi dokuyu oluşturur.

6 KİŞİLİK TİRAMİSU İÇİN GEREKEN TEMEL MALZEMELER

Altı kişiye yetecek kadar doyurucu ve tam ölçülü bir tiramisu hazırlamak için mutfağınızda şu malzemeleri hazır etmelisiniz. Bir paket kedi dili bisküvi temel yapıyı oluşturacaktır. Kreması için beş yüz gram peynir, üç adet yumurta sarısı, bir su bardağı toz şeker ve bir paket vanilya gereklidir. Bisküvileri ıslatmak için ise iki yemek kaşığı granül kahve, bir buçuk su bardağı sıcak su ve bir tatlı kaşığı toz şeker karıştırılarak hazırlanmalıdır. Tatlının son dokunuşu ve görsel şöleni için en üst katmana serpilecek kaliteli bir kakao tozu da listenizde mutlaka bulunmalıdır.

TİRAMİSU İÇİN HANGİ PEYNİR TERCİH EDİLMELİ?

Tiramisunun karakterini belirleyen en önemli unsur kullanılan peynirin türüdür. Geleneksel ve profesyonel tariflerde mutlaka mascarpone peyniri tercih edilmelidir. Mascarpone, kremsi yapısı ve hafif tatlımsı aromasıyla tiramisunun o kendine has dokusunu sağlar. Eğer mascarpone peynirine ulaşmak mümkün değilse, alternatifi olarak suyu iyice süzülmüş ve tuzsuz olan labne peyniri kullanılabilir. Ancak labne kullanılacaksa peynirin suyunun tamamen atılması ve krema kıvamına gelene kadar hafifçe çırpılması, tatlının sulanmaması adına büyük önem taşır.

İPEKSİ TİRAMİSU KREMASI NASIL HAZIRLANMALI?

Kremayı hazırlarken yumurta sarıları ile toz şekeri bir kapta beyazlaşana kadar mikser yardımıyla iyice çırpın. Bu aşamada şekerin tamamen erimesi çok önemlidir. Daha sonra tercih ettiğiniz peyniri bu karışıma ekleyin ve peynirin yapısını bozmadan alttan üste doğru nazik hareketlerle karıştırın. Ayrı bir kapta çırpılmış süt kreması veya yumurta aklarını kar gibi olana kadar çırpıp peynirli karışıma eklemek, kremanın çok daha havadar ve hafif olmasını sağlayacaktır. Tüm malzemeler homojen bir hale geldiğinde pürüzsüz ve akışkan olmayan yoğun bir krema elde etmelisiniz.

TİRAMİSU FIRINDA PİŞİRİLİR Mİ VE NE KADAR SÜRE DİNLENDİRİLMELİ?

Haberimizin en can alıcı noktalarından biri pişirme yöntemidir. Yaygın kanının aksine, gerçek tiramisu fırında pişirilen bir tatlı değildir. Kedi dili bisküvileri kahve ile ıslatıldıktan sonra krema ile birleştirilir ve buzdolabında soğumaya bırakılır. Fırında pişirme işlemi sadece tiramisulu kek gibi farklı varyasyonlarda kullanılır ancak orijinal soğuk pasta fırına girmez. Hazırlanan tatlının tam kıvamını alması ve aromaların birbirine geçmesi için buzdolabında en az altı saat, mümkünse bir tam gece boyunca dinlendirilmesi gerekir. Servis öncesinde üzerine elenen kakao, tatlının nemini korumasına ve görsel olarak kusursuz görünmesine yardımcı olur.