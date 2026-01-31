Evde lezzetli ve tam kıvamında bir tahinli ekmek hazırlamak için mutfağınızda bulunması gereken malzemeler oldukça basittir. İyi bir hamur için elenmiş un, ılık süt, bir miktar su, toz şeker, tuz ve hamurun kabarmasını sağlayacak olan yaş veya kuru maya gereklidir. Hamura yumuşaklık katması için bir miktar sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı da eklenmelidir.

İç harcı yani asıl lezzeti veren kısım için ise bol miktarda kaliteli tahin ve damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz toz şeker kullanılır. Arzu edenler iç harca dövülmüş ceviz veya kavrulmuş susam ekleyerek lezzeti bir üst seviyeye taşıyabilirler.

ADIM ADIM TAHİNLİ EKMEK YAPILIŞI

Tahinli ekmek yapımına öncelikle mayanın aktifleşmesini sağlayarak başlanır. Ilık süt, şeker ve maya karıştırılarak bir süre bekletilir. Ardından un yavaş yavaş eklenerek ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurulur. Hamur sıcak bir ortamda yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakılır.

Mayalanan hamur parçalara ayrılır ve merdane yardımıyla açılır. Üzerine hazırlanan tahinli ve şekerli karışım sürülür. Hamur rulo şeklinde sarılarak kendi etrafında dolanır veya tercihen ekmek kalıplarına yerleştirilir. Üzerine yumurta sarısı sürülüp susam serpildikten sonra, önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirme işlemi gerçekleştirilir.

BİR EKMEĞİN İÇİNE NE KADAR TAHİN KONULMALIDIR?

Tahin miktarının dengeli olması, ekmeğin hem kıvamı hem de lezzeti açısından kritik bir öneme sahiptir. Genel bir ölçü vermek gerekirse, orta boy bir ekmek hamuru için yaklaşık bir su bardağı tahin kullanımı idealdir. Ancak yoğun bir tat sevenler bu miktarı biraz daha artırabilirler. Tahinin akışkanlığını kontrol etmek için içine bir miktar sıvı yağ ekleyerek sürmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Şeker miktarı ise tamamen tercihe bağlıdır ancak genellikle tahin miktarının yarısı kadar şeker eklenmesi tavsiye edilir.

TAHİNLİ EKMEK YAPIMINDA KABARTMA TOZU KULLANILIR MI?

Geleneksel tahinli ekmek tariflerinde genellikle maya tercih edilir. Maya, hamura o kendine has gözenekli yapıyı ve yumuşaklığı verir. Ancak vaktiniz kısıtlıysa ve hamurun mayalanmasını beklemek istemiyorsanız, kabartma tozu kullanarak daha hızlı sonuçlar alabilirsiniz. Kabartma tozu ile yapılan tahinli ekmekler, mayalı olanlara göre biraz daha kıyır kıyır ve kurabiye dokusuna yakın bir yapıda olur. Eğer pofuduk bir ekmek istiyorsanız maya, daha gevrek bir doku istiyorsanız kabartma tozu tercih etmelisiniz.

TAHİNLİ EKMEĞİ EVDE SAKLAMA KOŞULLARI

Tahinli ekmek, içerisindeki tahin ve yağ miktarı nedeniyle oda sıcaklığında çok çabuk kuruyabilir veya tazeliğini yitirebilir. Ekmeğinizi taze tutmak için tamamen soğuduktan sonra hava almayan poşetlere koyabilir veya streç filmle sıkıca sarabilirsiniz.

Kısa sürede tüketecekseniz serin ve kuru bir yerde üç gün kadar saklayabilirsiniz. Daha uzun süreli saklamalar için derin dondurucu en iyi seçenektir. Dondurucudan çıkardığınız ekmeği fırında veya tost makinesinde hafifçe ısıttığınızda ilk günkü tazeliğine ve yumuşaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.

TÜKETİM ÖNERİLERİ: GÜNDE NE KADAR YENMELİDİR?

Tahin oldukça besleyici ve yüksek enerji içeren bir gıdadır. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve sağlıklı yağlar vücut için çok faydalı olsa da kalori oranı yüksektir. Bu nedenle tahinli ekmek tüketiminde porsiyon kontrolü hayati önem taşır.

Yetişkin bir birey için kahvaltıda veya ara öğünde bir ya da iki dilim tahinli ekmek tüketmek günlük enerji ihtiyacını karşılamak adına yeterlidir. Özellikle fiziksel aktivitesi yoğun olan kişilerin veya büyüme çağındaki çocukların enerji toplamak için tercih edebileceği bu lezzet, yanında bir bardak çay veya süt ile dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Şeker içeriği nedeniyle diyabet hastalarının tüketim miktarını doktorlarına danışarak belirlemeleri önerilir.