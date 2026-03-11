Gül tatlısı, hamuru yuvarlak parçalar halinde kesilip üst üste dizilerek gül formu verilen, fırında pişirilen ve ardından şerbetlenen bir kurabiye tatlısıdır. İrmikli yapısı sayesinde hem hafif gevrek hem de şerbetle yumuşacık olur. Görünümüyle göz doldururken tadıyla da damaklarda unutulmaz iz bırakır.

4 KİŞİLİK GÜL TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamur için yaklaşık 4 kişilik ölçülerde şu malzemeleri bulundurun: 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 su bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı üzüm veya elma sirkesi, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2,5 ila 3 su bardağı un. Unu kontrollü ekleyin ki hamur yumuşak ve ele yapışmayan kıvamda olsun. Şerbet için: 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon veya birkaç damla limon suyu. Süsleme için: 1 su bardağı kadar çekilmiş fındık veya Antep fıstığı, isteğe göre toz Antep fıstığı.

GÜL TATLISININ ŞEKLİNİ VERMEK İÇİN NE YAPMALI?

Hamuru yoğurduktan sonra dinlendirmeden hemen açın. Merdane yardımıyla hamuru ne çok ince ne de kalın olacak şekilde açın, yaklaşık 2-3 mm kalınlık idealdir. Ağız çapında bir bardak veya kurabiye kalıbıyla yuvarlaklar kesin. Her gül için 4 adet yuvarlağı üst üste koyun. Üst üste dizdikten sonra kenarlarından hafifçe bastırarak yaprakları açar gibi şekillendirin.

Ortadan hafifçe bıçakla kesin veya yuvarlakları rulo yapıp ortadan ikiye bölerek gül formu oluşturun. Yağlanmış tepsiye dizin ve pişirme sırasında şeklin bozulmaması için birbirine değmeyecek şekilde yerleştirin. Püf nokta: Hamur çok yumuşak olursa şekil yayılır, çok sert olursa açılmaz ve gül yaprakları belirgin olmaz. İnce açmak ve yuvarlakları düzgün üst üste getirmek şeklin güzelliğini artırır.

GÜL TATLISININ ŞERBETİ NASIL HAZIRLANMALI

Şerbet, tatlının en önemli parçasıdır. Orta ateşte karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 10-15 dakika daha tıkırdayarak koyulaşmasını bekleyin. Son 2-3 dakikada 1 dilim limon veya birkaç damla limon suyu ekleyin ki şerbet parlak ve berrak olsun. Limonu çıkardıktan sonra ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın. Püf nokta: Tatlı fırından sıcak çıktığında şerbet mutlaka soğuk olmalı, böylece şerbeti daha iyi çeker ve tatlı dağılmaz. Şerbeti yavaş yavaş gezdirin ve tatlının her yerine eşit dağılmasını sağlayın. 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin ki şerbet tam çeksin.

GÜL TATLISINA SİRKE KONUR MU, KONURSA NEDEN KONUR?

Evet, birçok başarılı tarifte hamura 1 tatlı kaşığı veya 1 yemek kaşığı sirke eklenir. Sirke, hamurun gevrek ve kıtır olmasını sağlar. Özellikle pastane usulü gül tatlılarında ısırıldığında dağılan, ağızda eriyen doku için tercih edilir. Sirke, mayalanmayı destekler ve kabartma tozuyla reaksiyona girerek hamurun daha hafif kabarmasını sağlar. Ayrıca tatlıya hafif bir ferahlık katar, ağırlaşmasını önler. Üzüm sirkesi veya elma sirkesi en yaygın kullanılanlardır. Fazla koymayın ki tatlı sertleşmesin veya ekşi olmasın; 1 tatlı kaşığı genellikle yeterlidir. Sirkesiz tarifler de lezzetli olur ancak sirkeyle yapılanlar daha çıtır ve uzun süre tazeliğini korur. Deneyenler genellikle sirkeyi vazgeçilmez bulur.