Patatesli kır pidesi, özellikle hızlı tüketim kültürünün ve sokak lezzetlerinin en önemli parçalarından biri olarak kabul edilir. İnce ve uzun yapısıyla bilinen, iç harcıyla damaklarda iz bırakan bu pide türü, mayalı yumuşak bir hamurun içine yerleştirilen özel patatesli karışımla hazırlanır. Kır pidesini diğer pidelerden ayıran en büyük özellik, hamurunun daha ince olması ve genellikle kapalı şekilde pişirilmesidir. Hem kahvaltılarda hem de öğle yemeklerinde sıkça tercih edilen bu lezzet, doğru tekniklerle ev ortamında da pastane usulü kalitesinde hazırlanabilir.

EKSİKSİZ BİR HAZIRLIK İÇİN GEREKLİ MALZEME LİSTESİ

Mükemmel bir patatesli kır pidesi için malzemelerin kalitesi ve tazeliği büyük önem taşır. Hamuru için un, ılık su, yaş veya kuru maya, biraz toz şeker ve tuz temel yapı taşlarını oluşturur. İç harcı için ise orta boy unlu patatesler, yemeklik soğan, kaliteli bir sıvı yağ veya tereyağı, domates ya da biber salçası ve olmazsa olmaz baharatlar gerekir. Baharat kısmında tuz, karabiber, pul biber ve isteğe bağlı olarak eklenen kuru nane, patatesin tadını ön plana çıkaran unsurlardır. Üzerine sürmek için ise fırından çıktıktan sonra kullanılacak tereyağı, pidesinin o meşhur parlak ve iştah açıcı görüntüsüne kavuşmasını sağlar.

PATATESLER NASIL EZİLMELİ VE İÇ HARÇ NASIL HAZIRLANMALI?

Harcın kalbi olan patateslerin hazırlanma süreci lezzeti doğrudan etkiler. Patatesler kabuklarıyla birlikte haşlandığında besin değerini ve tadını daha iyi korur. Haşlanan patatesler tamamen soğumadan kabukları soyulmalı ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezilmelidir. Ezme işlemi esnasında patateslerin içinde büyük parçalar kalmamasına dikkat edilmelidir ancak tamamen blenderdan geçirilmiş bir püre kıvamından ziyade, hafif dokulu bir ezme her zaman daha iyi sonuç verir.

Harç hazırlığı için soğanlar çok ince yemeklik doğranmalı ve yağda şeffaflaşana kadar kavrulmalıdır. Salça eklenip kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edildikten sonra ezilmiş patatesler tencereye alınır. Baharatlarla zenginleştirilen harç, tüm malzemeler özdeşleşene kadar birkaç dakika daha ocakta çevrilir ve ardından hamura konulmadan önce mutlaka oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilir.

HAMUR ŞEKİLLENDİRME VE DOLDURMA SANATI

Kır pidesinin o kendine has uzun formunu vermek için mayalanan hamurdan küçük bezeler koparılır. Merdane yardımıyla oval bir şekilde açılan hamurun orta kısmına hazırlanan soğumuş patatesli harç bolca yayılır. Hamurun iki kenarı ortada birleşecek şekilde kapatılır ve birleşim yeri alta gelecek şekilde tepsiye dizilir. Bu yöntem, pişme esnasında pidenin açılmasını önler ve harcın içerde hapsolarak buharıyla hamuru yumuşatmasını sağlar.

TAM KIVAMINDA PATATESLİ KIR PİDESİ İÇİN PİŞİRME TÜYOLARI

Pişirme aşaması, pidenin kurumaması ve o pamuksu yapısını koruması için en kritik aşamadır. Fırın mutlaka 180 ile 200 derece arasında önceden ısıtılmış olmalıdır. Pideler fırına verilmeden önce üzerlerine fırça yardımıyla az miktarda su veya yağ sürülebilir. Altı ve üstü hafifçe kızarana kadar pişirilen pideler, fırından çıkar çıkmaz üzerlerine fırça yardımıyla tereyağı sürülerek bir bezin altında dinlendirilmelidir. Bu işlem dış yüzeyin sertleşmesini engeller ve pidenin o karakteristik yumuşaklığını kazanmasına yardımcı olur.