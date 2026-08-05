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Kaynak: DHA

Yangın, akşam saatlerinde Kılınçoğlu Mahallesi’nde bulunan 3 katlı aile apartmanının 2’inci katında çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı zerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yapılan kontrolde evde yalnız yaşayan ve yatalak hasta olan Fadile Öztetaci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öztetaci’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenildi.