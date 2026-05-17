Olay, saat 15.30 sıralarında Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi’nde meydana geldi. E.G.’ye ait olduğu öğrenilen 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, dumanlar mahallenin pek çok noktasından görüldü.

KOMŞULAR SEFERBER OLDU

Yangın sırasında evde mahsur kalan anne M.G. (27) ile çocukları M.S.G. (8), S.E.G. (6) ve M.E.G. (4) büyük tehlike yaşadı. Çevredeki vatandaşlar ve komşular, itfaiye ekiplerini beklemeden harekete geçerek anne ve 3 küçük çocuğu alevlerin arasından sağ salim dışarı çıkarmayı başardı.

Dumandan etkilenen anne ve çocukları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre; anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbarla Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, yangın çıkan evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.