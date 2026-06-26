Kaynak: DHA

Olay, gece saatlerinde Güney Mahallesi 1143 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Zeki İ. ile amcasının oğlu R.İ. ve R.İ.'nin arkadaşı D.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Zeki İ., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden dokuz bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayın ardından R.İ. ile D.P. evden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeki İ., ambulansla görev yaptığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilen Zeki İ.'nin ameliyata alındığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.