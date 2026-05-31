Olay, saat 03.00 sıralarında Zonguldak merkeze bağlı Hacıali köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan K.Ç., "Erkek arkadaşım bıçaklandı" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ercan Kolçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından, Kolçak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından jandarma ekipleri, ihbarı yapan kız arkadaş K.Ç.’yi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Ercan Kolçak’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek Hacıali köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

K.Ç.'nin jandarmadaki sorgusu devam ederken, olayın bir cinayet mi yoksa farklı bir durum mu olduğuna ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.