Evde Bakım Yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Göktaş'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için bu ay toplam 7,09 milyar lira Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan, Evde Bakım Yardımı ödemeleriyle ilgili açıklama geldi. Göktaş, ödemelerin yatırılmaya başlandığını açıkladı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olduğunu söylediği Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri için başlatıldığını anımsattı.
Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına destek olduklarını söyleyen Göktaş, geçen yıl toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı yaptıklarını söyledi.
Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan, 13 bin 878 liraya yükseldiğini söyledi.
Bakan Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık...
Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz" dedi.
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.