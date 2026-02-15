Evde Bakım Yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Göktaş'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için bu ay toplam 7,09 milyar lira Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.