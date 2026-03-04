Yoğurtlu buğday çorbası, Anadolu mutfağının en eski ve en sevilen çorbalarından biridir. Buğdayın doyurucu dokusu ile yoğurdun ferahlatıcı ekşiliği birleşerek ortaya hafif, besleyici ve lezzetli bir başlangıç yemeği çıkar. Genellikle aşurelik buğday veya dövme buğday kullanılarak hazırlanır. Kış aylarında bağışıklığı güçlendirirken yazın serinletici etkisiyle sofralarda yer bulur. Protein, lif ve probiyotik açısından zengin olan bu çorba, özellikle çocuklara ve yaşlılara önerilen sağlıklı bir seçenektir. Birçok yörede nohut eklenerek daha tok tutan bir versiyonu yapılır.

4 KİŞİLİK YOĞURTLU BUĞDAY ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday veya dövme buğday

5-6 su bardağı su (kıvama göre ayarlanır, et suyu veya tavuk suyu da kullanılabilir)

1,5-2 su bardağı yoğurt (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta sarısı (isteğe bağlı, kıvam için)

1-1,5 yemek kaşığı un

1-2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Pul biber veya toz kırmızı biber

Tuz (damak zevkine göre)

İsteğe bağlı eklemeler: 1 su bardağı haşlanmış nohut, biraz limon suyu veya zeytinyağı.

BUĞDAY SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Yoğurtlu buğday çorbasında en iyi sonuç için aşurelik buğday veya dövme buğday tercih edilmelidir. Aşurelik buğday bütün halde olup yumuşak bir doku verir ve çorbaya tane tane bir his katar. Dövme buğday ise daha ince çekilmiş olduğundan çorbayı daha koyu ve kremamsı yapar. Buğdayı mutlaka bir gece önceden suda bekletmek veya düdüklü tencerede hızlıca haşlamak gerekir. Sert kalan buğday çorbanın lezzetini bozar, bu yüzden iyice yumuşayana kadar pişirin. Organik veya kaliteli buğday kullanmak hem tat hem de besin değeri açısından fark yaratır. Bazı tariflerde siyez buğdayı da önerilir çünkü glüten oranı düşük ve daha aromatik bir tat verir.

YOĞURT TERCİHİ: MANDA YOĞURDU MU NORMAL YOĞURT MU?

Yoğurt seçimi çorbanın lezzetini doğrudan etkiler. Manda yoğurdu, daha yoğun kıvamlı, yağlı ve ekşi bir tada sahip olduğundan çorbaya derinlik katar ve kesilme riskini azaltır. Özellikle süzme manda yoğurdu kullanıldığında çorba daha kremamsı olur. Normal inek yoğurdu ise daha hafif ve erişilebilir bir seçenek sunar. Eğer yoğurdunuz hafif ekşiyse veya ev yapımıysa sonuç daha başarılı olur. Market yoğurtlarında katkı maddesi olmayan doğal olanları tercih edin. Yoğurdun soğuktan direkt eklenmemesi, oda sıcaklığına getirilmesi çok önemlidir.

YOĞURTLU BUĞDAY ÇORBASININ PÜF NOKTALARI

Çorbanın en büyük sorunu yoğurdun kesilmesidir. Bunu önlemek için terbiyeyi ayrı bir kapta hazırlayın. Çorbanın sıcak suyundan azar azar ekleyerek terbiyeyi ılıtın, böylece şok etkisi önlenir. Terbiyeyi kaynayan çorbaya yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edin.

Ateşi kısın ve kaynatmayın, sadece ılıktan sıcağa getirin. Buğdayı önceden haşlayıp suyunu kullanmak lezzeti artırır. Üzerine eritilmiş tereyağında kavrulmuş kuru nane ve pul biber gezdirin; bu aroma çorbayı taçlandırır. Kıvamı çok koyu olursa sıcak su, seyrek olursa biraz unlu yoğurt ekleyerek ayarlayın. Nohut eklemek tok tutma özelliğini artırır. Çorbayı dinlendirip servis etmek tadını daha da güzelleştirir. Bu püf noktalarıyla her seferinde kesilmeyen, mis gibi bir yoğurtlu buğday çorbası elde edersiniz. Afiyet olsun!