Türkiye'de elektrikli araç piyasası baş döndürücü bir hızla büyürken, ev konforunda şarj imkanından yararlanmak isteyen araç sahipleri yasal bir duvarla karşı karşıya kaldı. Gerekli proje, onay ve dağıtım şirketi bağlantı süreçlerini tamamlamadan konutuna veya villasına şarj ünitesi kurduranlar, "kaçak elektrik" suçlamasıyla çok ağır cezai yaptırımlarla karşılaşıyor.

AYRI HAT ÇEKTİ, SAYAÇTAN GEÇİRMEDİ: FATURA AĞIR OLDU!

Bu cezaların en sarsıcı ve son örneği İstanbul’da yaşandı. Konutuna elektrikli araç şarj istasyonu kurduran bir doktorun evinde, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ekipleri tarafından rutin bir denetim gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde; abonenin perakende satış sözleşmesi bulunmasına rağmen, şarj ünitesi için ana şebekeden ayrı bir hat çekildiği ve bu enerjinin mevcut sayaçtan geçirilmeden kullanıldığı tespit edildi. Tüketimin sayaç dışı bırakılması "kaçak elektrik kullanımı" kapsamına sokuldu ve doktora 840 bin TL’yi aşan rekor bir para cezası kesildi.

EVDE ŞARJ TALEBİ PATLADI, RİSK DE BERABERİNDE GELDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Mart 2026 tarihli “Şarj Hizmeti Piyasası” raporu, tehlikenin boyutunu verilerle ortaya koyuyor. Rapora göre Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 411 bin 796’ya, halka açık şarj noktası sayısı ise 41 bin 938’e ulaştı.

Kamuya açık istasyonlarda sıra beklemek istemeyen veya daha ekonomik maliyet hedefleyen binlerce vatandaş, konut ve villalarına özel şarj üniteleri (Wallbox) kurmaya başladı. Ancak kurulum esnasında yapılan teknik ve hukuki hatalar, tasarruf etmeyi bekleyen sürücüleri devasa borç sarmallarına sürüklüyor.

UZMANLAR UYARDI: "HABERİNİZ OLSA BİLE KAÇAK SAYILABİLİR!"

Sosyal güvenlik ve enerji hukuku uzmanları, ev tipi şarj istasyonlarının kesinlikle kulaktan dolma bilgilerle ya da sıradan elektrikçiler vasıtasıyla kurulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Kurulum süreçlerinde şu kurallara mutlak surette uyulması gerekiyor:

Dağıtım Şirketi Onayı: Kurulacak şarj ünitesinin bağlı bulunulan bölgenin elektrik dağıtım şirketinin onayından geçmesi gerekir.

Resmi Proje Onayı: Evin mevcut elektrik tesisatının bu gücü kaldırıp kaldıramayacağına dair resmi bir tadilat projesi hazırlanmalıdır.



Sayaç Bağlantısı: "Abonenin bilgisi olsun ya da olmasın, dağıtım şirketinin resmi onayından geçmeyen ve doğrudan süzme hatlarla sayaç dışı bırakılan tüm şarj istasyonları yasal olarak kaçak kullanım sayılır."

Abonelerin acilen evlerindeki şarj ünitelerinin proje uygunluğunu ve bağlantı süreçlerini kontrol etmeleri, mevzuata uymayan teknik altyapıları derhal yasal zemine çekmeleri öneriliyor.