Bayrama sayılı günler kala sofraları şenlendirecek en geleneksel lezzetlerden biri olan akide şekeri, Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü bir miras taşıyor. Sert kıvamı, parlak renkleri ve damakta eriyen tadıyla bayramların, misafirliklerin ve özel günlerin vazgeçilmezi haline gelen akide şekeri, sadece bir tatlı değil aynı zamanda sadakat ve bağlılığın sembolü olarak da biliniyor. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda çocuklar mendillere sarılıp dağıtılan bu şekerlemeyle mutluluk yaşıyor, büyükler ise nostalji dolu anlar yaşıyor.

AKİDE ŞEKERİ NEDİR? OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN HİKAYESİ

Akide şekeri, Türk mutfağının en eski şekerlemelerinden biri olarak Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayanır. Arapça kökenli "akit" kelimesinden gelen akide, bağlılık, sadakat, sözleşme ve birbirinden ayrılmama anlamlarını taşır. Osmanlı'da yeniçerilere ulufe törenlerinde dağıtılan bu şeker, asker ile devlet arasındaki sadakati simgelerdi. Sert yapısı devletin dayanıklılığını, renkli görünümü ise zenginliğini temsil ederdi. Yeniçeriler akideyi yiyerek padişaha bağlılık yemini eder, törenlerde önemli bir yer tutardı. Bir rivayete göre tahta çıkan padişaha sunulan akide miktarı da yeniçerilerin memnuniyetini gösterirdi; 400 gramdan az olursa hoşnutsuzluk işareti sayılırdı. Zamanla saraydan halka yayılan akide, bayramlarda, misafirliklerde ve özel günlerde ikram edilen kelle şekeri olarak da anılırdı. Günümüzde çeşitli meyve aromaları, tarçın, limon, nane gibi tatlarla üretilen akide, cam kavanozlarda sergilenerek nostalji satıyor.

AKİDE ŞEKERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Akide şekeri, yüksek ısıda kaynatılan şeker şurubunun soğutularak çekilmesiyle elde edilen sert, parlak ve şeffaf bir yapıya sahiptir. Isırıldığında çıtırdayan, ağızda yavaş eriyen dokusuyla diğer şekerlemelerden ayrılır. Geleneksel olarak limonlu, gül, portakal, vişne, nane gibi doğal aromalarla renklendirilir. Bayramlarda çocuklar için mendillere sarılarak dağıtılır, büyükler için ise sohbetin eşlikçisi olur. Osmanlı'da sadece tatlı değil, aynı zamanda bir ritüel parçası olan akide, bugün de kültürel mirasın önemli bir parçasıdır. Bazı şehirlerde özellikle Konya ve İstanbul gibi yerlerde usta ellerde el yapımı olarak üretilir ve hediyelik olarak tercih edilir.

EVDE KIVAMINDA OSMANLI USULÜ AKİDE ŞEKERİ NASIL YAPILIR?

Evde akide şekeri yapmak sabır ve dikkat gerektirir ancak sonuç muhteşem olur. Geleneksel yöntemle yüksek ısıda kaynatılan şurup, soğutularak çekilir ve sert kıvam alır. Malzemeler dört kişilik veya orta boy bir tepsi için: 4 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı limon suyu, isteğe bağlı gıda boyası veya doğal aroma tozu tarçın, limon kabuğu rendesi, gül suyu gibi.

Yapılışı: Geniş ve derin bir tencereye suyu alın ve kaynatın. Kaynayan suya şekeri azar azar ekleyerek karıştırın, tamamen eriyene kadar devam edin. Karışımı orta ateşte yaklaşık 20-30 dakika kaynatın. Şeker termometresi kullanıyorsanız 130-140 dereceye ulaşana kadar pişirin. Termometre yoksa soğuk suya birkaç damla damlatın; damla dibe çöküp sert top haline geliyorsa kıvam tamamdır.

Kaynayan şurubu yağlanmış mermer tezgah veya geniş bir tepsiye dökün. Kenarlarından spatulayla toplayarak soğutun, arada çevirin. Hafif esnek ve el yakmayacak sıcaklığa gelince çekmeye başlayın. Ellerinizle veya kaşık yardımıyla katlayarak havalandırın, bu işlem kıvamı beyazlatır ve sertleştirir. İsteğe göre bu aşamada aroma veya renk ekleyin.

NASIL ŞEKİL VERİLİR VE KIVAMINDA NASIL KESİLİR?

Çekme işlemi bittikten sonra şeker uzun silindir haline getirilir. Yağlanmış makas veya keskin bir bıçak kullanarak hızlıca küçük parçalara kesin. Makas tercih edilir çünkü sıcak şekeri kolayca keser ve yapışmayı önler. Parçaları yağlı kağıt üzerine dizin, oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Soğudukça sertleşir ve parlak görünüm alır. Şekil vermek için silindir yaptıktan sonra makasla çapraz kesim yaparak elmas formu, yuvarlak keserek boncuk şekli oluşturabilirsiniz. Hızlı çalışmak önemlidir çünkü şeker soğudukça sertleşir ve kesmek zorlaşır.

PÜF NOKTALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Akide şekerinin en önemli püf noktası kaynatma aşamasıdır; fazla kaynatılırsa yanık tat oluşur, az olursa yumuşak kalır. Ateşi kontrollü tutun ve sürekli karıştırın. Çekme işlemini atlamayın, bu hava katılarak kıvamı güzelleştirir. Elleriniz yanmasın diye yağlanmış eldiven kullanabilirsiniz. Renklendirme için doğal pancar suyu veya meyve konsantresi tercih edin. Saklamak için cam kavanozda kuru yerde muhafaza edin, nemden uzak tutun. Bayramda çocuklar için renkli çeşitler yaparak mutluluğu katlayın. Akide şekeriyle bayram coşkusunu evinize taşıyın, Osmanlı mirasını damaklarda yaşatın. Afiyet olsun ve iyi bayramlar!