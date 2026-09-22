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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak kent genelinde peyzaj ve yeşil alan düzenlemelerinde öncü rol üstlenen İstanbul Ağaç AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Bahçe Marketler, zenginleştirilmiş yeni sezon bitki koleksiyonuyla doğaseverleri karşılamaya hazırlanıyor.

Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte tatilden dönen, evlerine ve ofislerine kapanarak sonbahar temposuna uyum sağlamaya çalışan vatandaşlar için özel bir hazırlık süreci yürütüldü. Şehir hayatının getirdiği yoğun stres, hava kirliliği ve Betonlaşma baskısından uzaklaşmak isteyen İstanbullular için tasarlanan bu yeni koleksiyon, doğanın sakinleştirici ve tazeleyici dokunuşunu doğrudan kapalı mekanlara taşımayı hedefliyor.

Sadece estetik bir görünüm sunmakla kalmayan, aynı zamanda bulundukları ortamın havasını temizleyen ve nem dengesini koruyan geniş iç mekan bitkisi yelpazesi, kent sakinlerinin beğenisine sunuldu.

İstanbulluların bu zengin yeşil dünyaya kolayca ulaşabilmesi amacıyla şehrin her iki yakasında da erişilebilir satış noktaları kuruldu. Dev ürün çeşitliliğine ev sahipliği yapan Alibeyköy ve Ataşehir ana mağazalarının yanı sıra, tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan Büyükdere Fidanlığı içerisindeki Sarıyer Bahçe Market de ziyaretçilerini bekliyor.

Bununla birlikte Başakşehir, Pendik, Göztepe, Bostancı, Zincirlikuyu, Karacaahmet, Hıdiv, Florya ve Emirgan gibi İstanbul genelinde stratejik noktalarda yer alan satış merkezleri sayesinde doğa tutkunları ihtiyaç duydukları tüm bitkilere zahmetsizce ulaşabiliyor.

Ağaç AŞ güvencesiyle sunulan geniş ürün skalası, her türlü dekorasyon tarzına ve bakım seviyesine uygun seçenekler barındırıyor. Yaşam alanlarına özgün bir karakter, estetik bir derinlik ve canlılık kazandıran popüler iç mekan bitkileri arasında şunlar öne çıkıyor:

Antrium

Areka palmiyesi

Benjamin

Diefbachia

Dracaena

Ficus Gingseng

Sansevieria

Şeflora

Ayrıca mağazalarda bu bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayan besin maddeleri, kaliteli toprak karışımları, şık saksı modelleri ve her türlü bahçe bakım ekipmanı da uzman personelin rehberliğinde temin edilebiliyor.

Yoğun iş temposu veya günlük koşturmaca nedeniyle fiziksel mağazaları ziyaret etmeye zaman bulamayan vatandaşlar da unutulmadı. Kurum, bahcemarket.com adresi üzerinden hizmet veren gelişmiş dijital platformu aracılığıyla tüm koleksiyonu internet ortamına taşıdı.

Sistem üzerinde kargo ile gönderime uygun şekilde özel olarak ambalajlanan bitki koleksiyonlarına tek tıkla ulaşmak mümkün hale geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ağaç AŞ güvencesiyle yürütülen online alışveriş hizmeti, doğanın sunduğu huzuru ve tazeliği ev konforunda deneyimlemek isteyenlere hızlı, pratik ve güvenli bir alternatif sağlıyor.