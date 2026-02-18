Ev ve arsa satan vatandaşların kazandıkları gelir için beyanname verme süresi 1 Mart'ta başlıyor. Son 5 yıl içinde satılan ev ve arsalardan elde edilen kazançlar ve bazı diğer gelirler için vergi beyanı artık zorunlu.
Ev ve arsasını satanlar dikkat: Beyanname vermeyenler faiz ve ceza ödeyecek
Vatandaşların satın aldıkları ev ve arsayı 5 yıl içinde sattıkları taktirde elde ettikleri kazancı beyan etme zorunluluğu var. Beyanname verilmezse ceza ve faiz ödenecek.Derleyen: Dilek Taşdemir
Beyanname vermeyen vatandaşlar ceza ödeyecek. Örneğin, 5 milyon TL'ye alınan evin 8 milyon TL'ye satılması durumunda 38 bin TL vergi verilmesi gerekiyor. Verginin gecikmesi durumunda faize ceza da ekleniyor.
Vatandaşlar gayrimenkul (ev-arsa) alım satımlarında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğinde vergi ödemek zorunda. Vatandaşların çoğu ev ve arsalarını satmaları durumunda 5 yıl içinde kazanç beyanı bildirmelerinin zorunlu olduğunu bilmedikleri için ağır ceza ödemek zorunda kalıyor.
Vatandaşların ev, arsa gibi gayrimenkulleri 5 yıl içinde satması durumunda elde edilen kazanç, gelir vergisine tabi... Ev ya da arsanın satıldığı gün esas alınarak 5 yıllık süre hesaplanıyor. Süre dolduğunda vergi yükümlülüğü ortadan kalkıyor.
Verginin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı rehber yayınladı. Örneğin, 15 Aralık 2024'te 6 milyon TL'ye alınan bir gayrimenkul (ev ya da arsa), 6 Kasım 2025'te 9 milyon TL'ye satıldığında kazanç vergiye tabi oluyor. Miras ile kazanılan ev ve arsalar bu vergi kapsamına girmiyor.
Gayrimenkulün edinim tarihi ve elden çıkarıldığı tarih vergi hesaplanırken dikkate alınıyor. Sabah'ın haberine göre, örneğin, 2023 Aralık'ta 5 milyon TL'ye alınan bir ev 2025 Ağustos'ta 8 milyon TL'ye satıldığında, 5 yıllık süre dolmadığı için değer artışı üzerinden vergi hesaplanıyor. Yapılan hesaba Yİ-ÜFE endeksi de ekleniyor.
5 yıl içinde gayrimenkul satışından kazanılan para değer artışı kazancı olarak vergilendiriliyor. Arazi, bina, maden suları ve tescil edilen hakların elden çıkarılması, trampa, takas, kamulaştırma, devletleştirme ya da ticaret şirketine sermaye olarak konulması da vergi ödemeyi gerektiriyor.
Kooperatiflerden edinilen evler ve arsa üzerine yapılan evler de bu vergi kapsamına giriyor. Kooperatiflerde evin fiilen kullanıldığı tarih, arsa üzerine yapılan evlerde ise tapuda cins tahsisi yapılan tarih esas alınıyor.
Kentsel dönüşüm projelerinde de vatandaşların 5 yıl içinde satış yapması durumunda gelir vergisi ödemesi gerek.