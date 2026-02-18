Ev ve arsasını satanlar dikkat: Beyanname vermeyenler faiz ve ceza ödeyecek

Verginin hesaplanması ve ödenmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı rehber yayınladı. Örneğin, 15 Aralık 2024'te 6 milyon TL'ye alınan bir gayrimenkul (ev ya da arsa), 6 Kasım 2025'te 9 milyon TL'ye satıldığında kazanç vergiye tabi oluyor. Miras ile kazanılan ev ve arsalar bu vergi kapsamına girmiyor.