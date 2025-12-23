Son dönemde faizsiz olarak taşıt, konut, iş yeri, arsa gibi ihtiyaçlara erişimi sağlayan tasarruf finansman şirketlerine ilk kez giriş yapacak olanlara ilişkin ve taksit ödemesini yapan katılımcılar için bir dizi değişiklik yapıldı.

NTV’de yer alan habere göre, faizsiz sistem olması nedeniyle hem faize duyarlılığı olanlar hem de sadece organizasyon ücreti ödeyerek sisteme dahil olunup faizsiz parayı elde etmek isteyenlerin katıldığı sistemde köklü değişiklik devreye giriyor.

NELER DEĞİŞTİ?

BDDK'nın yaptığı değişiklik ile organizasyon ücretinin asgari yüzde 50’si, tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında en geç ilk tasarruf dönemi taksiti ile tahsil edilecek. Daha önce bu uygulama 6 eşit taksitle kredi kartından karşılanıyordu. Taksit sınırı olmasa da kurumlar taksit sayısını 6 olarak uyguluyordu.

Organizasyon ücretinin kalan kısmı, ikinci tasarruf dönemi taksitiyle birlikte başlamak üzere, ardışık ve eşit şekilde azami 4 taksitte tahsil edilebilecek. Organizasyon ücretinin kredi kartı ile tahsil edilmesi halinde, kredi kartı ile tahsil edilen tutarda hiçbir şekilde ilave taksitlendirme yapılmayacak.

Kredi kartı ile yapılan bu tahsilatlardan doğan POS alacaklarında bloke ödeme yöntemi uygulanacak. Tasarruf ve finansman dönemi taksitleri ise kredi kartı kullanılmaksızın sadece nakden tahsil edilecek.