Ev ve araba alıp satanlara büyük tuzak: Hesabınızı boşaltabilirler evinizi arabanızı alabilirler

"KAPARO GÖNDERECEĞİM" YALANIYLA DOLANDIRIYORLAR

"Güvenli Ödeme Sistemi, yalnızca otomobil ve taşınmaz satış bedelinin güvence altına alınması amacıyla kullanılan bir sistemdir. Kaparo veya avans ödemeleri bu sistem üzerinden yapılmaz" diyen Ölmez, "Kaparo göndereceğim" denilerek gönderilen "Para İste" taleplerinin yüksek risk taşıdığını kaydetti.

Ölmez, yalnızca vatandaşların dikkatli olmasının yeterli olmadığını, finans kuruluşlarının da güvenlik mekanizmalarını sürekli geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Bazı bankaların cep telefonu numarası üzerinden IBAN bilgilerinin görüntülenmesine imkân tanıyan uygulamalarının kişisel verilerin korunması ve dolandırıcılığın önlenmesi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ölmez, "Para İste" uygulamalarında ise tüketicilerin "Bu işlem hesabınızdan para çıkışına neden olacaktır." şeklinde açık ve belirgin güvenlik uyarılarıyla bilgilendirilmesinin yanlış onayların önüne geçeceğini söyledi.

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu olarak bankaları güvenlik önlemlerini artırmaya, düzenleyici kurumları ise dijital bankacılık uygulamalarında tüketiciyi daha etkin koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye davet ettiklerini belirten Ölmez, dijitalleşmenin sunduğu kolaylıkların dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirmesine zemin oluşturmaması için tüm paydaşların ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.