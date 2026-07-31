Ev ve araba alıp satanlara büyük tuzak: Hesabınızı boşaltabilirler evinizi arabanızı alabilirler

Otomobil ve taşınmaz alım-satım işlemlerinde kullanılan Güvenli Ödeme Sistemi'nin ismi, istismar edilerek yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirildi. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, tüketicileri bu yeni yöntem konusunda dikkatli olmaya çağırdı.
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Dolandırıcıların yeni tuzağı Güvenli Ödeme Sistemi oldu. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, dolandırıcıların Güvenli Ödeme Sistemi'nin adını kullanarak geliştirdiği yeni yöntemle vatandaşları mağdur ettiğini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi
Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a konuşan Ölmez, dolandırıcıların satış ilanı veren kişilerle alıcı gibi iletişime geçtiğini, güven oluşturmak amacıyla kaparo ödemesini Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapacaklarını söylediklerini belirtti.
Bu bahaneyle satıcının IBAN bilgisini isteyen dolandırıcıların, para göndermek yerine bankaların "Para İste" veya "Ödeme İste" uygulamaları üzerinden satıcıya para talebi gönderdiğini belirten Ölmez, satıcının hesabına para geleceğini düşünerek bildirimi incelemeden onaylaması halinde, kaparo almak yerine kendi hesabından dolandırıcının hesabına para göndermiş olduğunu söyledi.
Tüketicilere önemli uyarılarda bulunan Hüseyin Ölmez, bankalardan veya resmi kurumlardan geliyormuş izlenimi veren her bildirimin dikkatle okunması gerektiğini belirtti.
Tüketicilere önemli uyarılarda bulunan Hüseyin Ölmez, bankalardan veya resmi kurumlardan geliyormuş izlenimi veren her bildirimin dikkatle okunması gerektiğini belirtti.
Kaynağı doğrulanmamış mesajlara ve bağlantılara kesinlikle itibar edilmemesi konusunda da tüketiciyi uyaran Ölmez, işlem yapılmadan önce bankayla iletişime geçilmesi konusunda uyardı.
"KAPARO GÖNDERECEĞİM" YALANIYLA DOLANDIRIYORLAR
"Güvenli Ödeme Sistemi, yalnızca otomobil ve taşınmaz satış bedelinin güvence altına alınması amacıyla kullanılan bir sistemdir. Kaparo veya avans ödemeleri bu sistem üzerinden yapılmaz" diyen Ölmez, "Kaparo göndereceğim" denilerek gönderilen "Para İste" taleplerinin yüksek risk taşıdığını kaydetti.
Ölmez, yalnızca vatandaşların dikkatli olmasının yeterli olmadığını, finans kuruluşlarının da güvenlik mekanizmalarını sürekli geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Bazı bankaların cep telefonu numarası üzerinden IBAN bilgilerinin görüntülenmesine imkân tanıyan uygulamalarının kişisel verilerin korunması ve dolandırıcılığın önlenmesi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ölmez, "Para İste" uygulamalarında ise tüketicilerin "Bu işlem hesabınızdan para çıkışına neden olacaktır." şeklinde açık ve belirgin güvenlik uyarılarıyla bilgilendirilmesinin yanlış onayların önüne geçeceğini söyledi.
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu olarak bankaları güvenlik önlemlerini artırmaya, düzenleyici kurumları ise dijital bankacılık uygulamalarında tüketiciyi daha etkin koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye davet ettiklerini belirten Ölmez, dijitalleşmenin sunduğu kolaylıkların dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirmesine zemin oluşturmaması için tüm paydaşların ortak sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.