Piyasa Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına dair dikkat çeken öngörülerini paylaşarak ev ve araç almayı planlayan vatandaşlar için kritik bir dönemeci işaret etti.

Memiş, özellikle bankacılık sektöründe yaşanacak büyük değişime dikkat çekerek, şubat ayı itibarıyla kredi piyasasında dengelerin tamamen değişeceğini savundu.

KREDİ PİYASASINDA YENİ DÖNEM: BANKALAR KAPINIZI ÇALACAK

2026 yılının finansal açıdan iki farklı evrede ele alınması gerektiğini belirten İslam Memiş, yılın ilk yarısında temkinli bir seyir beklendiğini, ancak ikinci yarıdan itibaren piyasaların nefes alacağını ifade etti.

Hazine’nin piyasadaki ağırlığının azalmasıyla bankaların daha agresif bir rekabet içine gireceğini öngören Memiş, bugüne kadar kredi bulmakta zorlanan tüketiciler için sürecin tersine döneceğini vurguladı.

Memiş’in değerlendirmelerine göre, şubat ayından itibaren bankalar müşteri kazanmak için sahaya inecek. Bugüne kadar vatandaşın kredi almak için banka kapılarını aşındırdığını hatırlatan uzman, yeni dönemde uygun faiz oranları ve cazip tekliflerle bankaların vatandaşı arayacağı bir sürecin başlayacağını dile getirdi.

"BANKALAR MÜŞTERİLERİNİ ARAYACAK"

İslam Memiş, finans piyasalarındaki dönüşümü şu sözlerle özetledi.

İslam Memiş, süreci bir benzetmeyle açıklayan Memiş, geçmişte yoğun talep gören bir yapının zamanla müşteri arar hale gelmesi gibi, bankaların da önümüzdeki dönemde yeni müşteriler edinebilmek adına aktif bir takip içine gireceklerini ifade etti.