Ev ve araba alacaklar dikkat: Tuna Kaya fiyatların düşebileceği dönemi açıkladı

‘KONUT FİYATLARI DÜŞECEK’

Kaya, “Konut tarafına baktığımızda, fon kriziyle birlikte içeride büyük miktarda bir varlık kaldı. Bu durum konut alımlarını azaltacak ve önümüzdeki dönemde konut fiyatlarını düşürebilecek. Ancak geçmişe dönersek 2023 yılından bugüne kadar konut fiyatlarında dolar bazında yüzde 30'luk bir erime var. Yani o dönemde konutu satıp dolar alsaydınız bugün aynı dolarla aynı konutu alabilir, paranızın üçte birini de cebinizde tutabilirdiniz. Bu ölçekte büyük bir erime söz konusu. Konut fiyatlarına Türk lirası bazında değil, döviz bazında baktığımızda mevcut durum bu şekilde” dedi.