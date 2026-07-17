Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatı en çok artan 10 ilçe açıklandı

Bu iki bölgeyi yüzde 53'lük yıllık artış grafiğiyle Bahçelievler takip etti. İlçede aylık artış yüzde 6 olarak gerçekleşti. Ortalama konut metrekare fiyatı 61 bin 396 TL, ortalama daire fiyatı ise 6 milyon 139 bin 600 TL oldu. En yüksek oranda yükseliş kaydeden diğer ilçeler ise şunlar oldu: