İstanbul'un çeşitli bölgelerinde hız kazanan kentsel dönüşüm faaliyetleri, gayrimenkul sektöründeki fiyat dengelerini derinden sarstı. Emlak analiz ve veri platformu ENDEKSA tarafından paylaşılan güncel istatistiklere göre, kentsel yapılanmanın yoğun olduğu bazı ilçelerdeki yıllık değer artışları dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Ev sahipleri ve ev alacaklar dikkat! Konut fiyatı en çok artan 10 ilçe açıklandı
Endeksa verilerine göre konut satış fiyatlarının yıllık bazda en çok yükseldiği ilçeler netleşti. Zeytinburnu ve Güngören yüzde 59 artışla zirvede yer alırken; Bahçelievler, İmamoğlu, Avcılar, Kemalpaşa, Esenler, Ayaş, Bağcılar ve İznik yıllık konut fiyat artışında öne çıkan ilk 10 bölge oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Ülke genelindeki ortalama konut fiyat artışı yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul'un kentsel dönüşüm odağındaki bölgeleri bu oranı ikiye katladı. Açıklanan verilere göre, megakentin Zeytinburnu ve Güngören ilçeleri yıllık yüzde 59'luk fiyat artışıyla listenin en başında yer aldı.
Zeytinburnu'nda konutların ortalama metrekare birim fiyatı 93 bin 979 TL'ye ulaşırken, ortalama konut satış fiyatı 9 milyon 397 bin 900 TL olarak kayıtlara geçti. Aynı artış oranına sahip Güngören'de ise metrekare değeri 53 bin 774 TL, ortalama konut fiyatı ise 5 milyon 431 bin 174 TL oldu.
Bu iki bölgeyi yüzde 53'lük yıllık artış grafiğiyle Bahçelievler takip etti. İlçede aylık artış yüzde 6 olarak gerçekleşti. Ortalama konut metrekare fiyatı 61 bin 396 TL, ortalama daire fiyatı ise 6 milyon 139 bin 600 TL oldu. En yüksek oranda yükseliş kaydeden diğer ilçeler ise şunlar oldu:
İmamoğlu (Adana): Listede üst sıralarda kendine yer bulan ilçede yıllık konut fiyatları yüzde 47 oranında yükseldi. Aylık fiyat değişiminin durağan kaldığı bölgede, metrekare fiyatı 23 bin 573 TL, ortalama konut bedeli ise 3 milyon 347 bin 366 TL olarak ölçüldü.
Avcılar (İstanbul): Yıllık artış trendinin yüzde 46'yı bulduğu ilçede aylık bazda yüzde 5'lik bir yükseliş görüldü. Ortalama metrekare birim bedeli 53 bin 076 TL olurken, konutların ortalama satış fiyatı 6 milyon 262 bin 968 TL'ye ulaştı.
Kemalpaşa (İzmir): Yıllık konut fiyatı yükseliş hızı yüzde 44 olan bölgede aylık değişim yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti. İlçedeki ortalama metrekare fiyatı 49 bin 218 TL, ortalama gayrimenkul değeri ise 6 milyon 250 bin 686 TL oldu.
Esenler (İstanbul): Yıllık bazda yüzde 44 değer kazanan bir diğer ilçede aylık fiyat artışı yüzde 6 olarak tespit edildi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 53 bin 458 TL, ortalama konut fiyatı ise 5 milyon 292 bin 342 TL olarak kayıtlara geçti.
Ayaş (Ankara): Yıllık konut fiyatlarının yüzde 42 oranında arttığı ilçede, aylık bazda yüzde 4'lük bir gerileme yaşandı. Bölgede ortalama metrekare birim fiyatı 34 bin 288 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 143 bin 200 TL olarak belirlendi.
Bağcılar (İstanbul): Yıllık konut değer artışının yüzde 42’yi bulduğu ilçede aylık yükseliş yüzde 5 oldu. Ortalama metrekare satış tutarı 55 bin 711 TL olurken, ortalama ev fiyatı 6 milyon 16 bin 788 TL seviyesinde gerçekleşti.
İznik (Bursa): Listenin 10'uncu sırasında yer alan ilçede konut fiyatları yıllık bazda yüzde 41 oranında artış gösterdi. Aylık yükselişin yüzde 5 olduğu bölgede, ortalama metrekare birim fiyatı 47 bin 905 TL, ortalama konut ederi ise 6 milyon 275 bin 555 TL olarak hesaplandı.