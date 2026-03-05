Türkiye’deki milyonlarca ev sahibi için vergi takvimi işlemeye başladı. Kira geliri elde edenlerin 31 Mart tarihine kadar beyannamelerini vermeleri yasal bir zorunlulukken, bu süreci aksatanları yüksek cezalar ve gecikme faizleri bekliyor. Mülk sahiplerinin 2025 yılı boyunca kazandıkları kira gelirlerinin vergilendirilme aşamasına geçildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından paylaşılan verilere göre, konut ve iş yerlerinden sağlanan kazançların bildirilmesi için son gün 31 Mart olarak teyit edildi.

Ancak güncel kira artışları göz önüne alındığında, belirlenen istisna tutarlarının düşük seviyede kalması, özellikle dar ve orta gelir grubundaki mülk sahiplerini ciddi bir vergi yüküyle baş başa bırakıyor.

KİMLER VERGİ ÖDEYECEK? İSTİSNA SINIRLARI

Konut, iş yeri, arazi veya araç kiralamasından kazanç sağlayan herkes "kira geliri mükellefi" kapsamına giriyor. 2025 yılı için uygulanan muafiyet sınırları ise şöyle belirlendi:

Konut Sahipleri: Yıllık kira geliri 47 bin TL’yi aşanlar.

İş Yeri Sahipleri: Yıllık kira geliri 330 bin TL’yi aşanlar.

Bu limitlerin altında kalanlar vergiden muaf olacak. Fakat toplam geliri 1,2 milyon lirayı geçenler veya ticari kazanç sahipleri bu muafiyetlerden faydalanamayacak.

VERGİ HESABI: 340 BİN LİRA GELİRE NE KADAR VERGİ ÇIKIYOR?

Vergi yükünün boyutunu somutlaştıran Dünya Gazetesi yazarı Talha Apak, çarpıcı bir örnek paylaştı. Buna göre; yıllık 340 bin lira kira geliri olan bir vatandaş, 47 bin liralık istisna ve %15 oranındaki götürü gider indirimi düşüldükten sonra toplamda 41 bin 910 TL gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak.

Bu ödemenin ilk taksiti Mart sonunda, ikinci taksiti ise Temmuz sonunda yapılacak. Ayrıca Mart ayındaki ilk ödemeye Damga Vergisi de eklenecek.

EKSİK BEYAN VE CEZALAR

GİB, hatalı veya eksik bildirim yapanlara karşı sert önlemler alınacağını duyurdu. Beyanname süresinin geçirilmesi durumunda:

47 bin liralık istisna hakkı tamamen iptal ediliyor.

Vergi tutarı kadar "Vergi Ziyaı Cezası" kesiliyor.

Gecikme faizi ve usulsüzlük cezaları uygulanıyor.

BAŞVURU KURALLARI

Evinin boş olduğunu iddia eden mülk sahiplerinin bunu resmi belgelerle kanıtlaması gerekiyor. Artık konut kredisi masraflarının kira gelirinden düşülmesi imkanı da bulunmuyor. Birden fazla mülkü olanlar için hesaplama tüm gelirlerin toplamı üzerinden yapılıyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Beyannameler "gib.gov.tr" üzerinden Hazır Beyanname Sistemi veya Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla verilebiliyor. Yurt dışındaki vatandaşlar ve yabancılar ise e-Devlet üzerinden mobil uygulama ile bildirim yapabiliyor. Ödemeler bankalar, kredi kartları veya PTT şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.