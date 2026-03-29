Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eksik veya hiç yapılmayan gelir beyannamelerinin ilerleyen dönemde mükellefleri cezalı tarhiyat, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi gibi mali yaptırımlarla karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekti.

YAPAY ZEKA İLE TESPİT

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için son günlere girilirken yapay zeka destekli analiz sistemleriyle beyan dışı bırakılan veya düşük beyan edilen gelirleri tespit etmeye başladı.

BEYAN İÇİN SON TARİH 31 MART

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, 2025 yılında elde edilen gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi süresi 31 Mart’ta sona erecek. Son üç güne girilirken mükelleflerin tüm gelir unsurlarını eksiksiz, doğru ve zamanında bildirmesi önem taşıyor.

GAYRİMENKUL VE DİĞER GELİRLER BEYAN EDİLMELİ

Özellikle gayrimenkul sermaye iradı (kira gelirleri), beyan edilmesi gereken ücret gelirleri, menkul sermaye iratları (faiz, temettü gibi) ve değer artış kazançları elde eden mükellefler, yasal süre içinde beyannamelerini vermeli.

ŞİMŞEK’TEN CEZAİ İŞLEM UYARISI

Bakan Şimşek, eksik yapılan veya hiç yapılmayan beyanlar nedeniyle mükelleflerin ilerleyen süreçte cezalı tarhiyat, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile karşılaşabileceğini belirterek, "Gelişmiş analiz ve karşılaştırma sistemleri sayesinde beyanlar ile gelir arasındaki uyumsuzluklar hızlı ve etkin şekilde tespit edilebiliyor. Mükelleflerimizin, herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için son gün yoğunluğunu beklemeden beyannamelerini gözden geçirmesi ve eksikliklerini tamamlaması önem taşıyor" dedi.

VERGİ UYUMUNDA ADALET (!)

Şimşek, vergiye gönüllü uyumun artırılmasının kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve vergi adaletinin sağlanması açısından öncelik olduğunu vurguladı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Bakan, dijitalleşme ve yapay zeka destekli denetim altyapısıyla daha şeffaf, adil ve etkin bir vergi sisteminin güçlendirileceğini kaydetti.