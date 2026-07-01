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Ev sahiplerini ve yeni konut yaptırmayı planlayan vatandaşları ilgilendiren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle; asansör zorunluluğu, müstakil konutlarda asansör kullanımı, bahçe düzenlemeleri, emsal hesabı ve süs havuzlarına ilişkin yeni kurallar getirildi.

MÜSTAKİL EVLERDE ASANSÖR İMKANI

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri müstakil konutlara ilişkin oldu. Buna göre, bodrum kat hariç üç katı geçmeyen tek bağımsız bölümlü müstakil evlerde, gerekli teknik şartların sağlanması ve idare onayıyla bina içine asansör veya erişilebilirlik standartlarına uygun kaldırma platformu yapılabilecek.

Uygulamanın özellikle yaşlı ve engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırması hedefleniyor.

ASANSÖR ZORUNLULUĞU YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni yönetmelikle bazı binalarda asansör zorunluluğu da yeniden belirlendi. Buna göre tek bağımsız bölümlü konutlar hariç; bodrum kat dahil üç katlı binalarda asansör yeri ayrılması zorunlu olurken, dört ve üzeri katlı binalarda asansör yapılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca asansörlerin, tüm katlara hizmet verecek şekilde planlanması şartı getirildi.

BAHÇE DÜZENLEMELERİ VE SÜS HAVUZLARI

Yönetmelikte ilk kez “süs havuzu” tanımı yer aldı. Mimari projeye uygun şekilde tasarlanan ve yüzme amacı taşımayan süs havuzlarının belirli şartlarla yapılabileceği belirtildi.

Ayrıca yapıların taşıyıcı sistemiyle bütünleşmeyen pergolalar, peyzaj düzenlemeleri kapsamındaki süs havuzları ve bazı bahçe düzenlemeleri, belirlenen sınırlar dahilinde emsal hesabı dışında tutulacak.

EMSAL HESABINDA YENİ DÜZENLEME

GZT'de yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte giriş saçakları, bahçe ve istinat duvarları, asma kat boşlukları ile bazı kapalı alanlar, şartları sağlamaları halinde emsal hesabına dahil edilmeyecek. Bu düzenlemeyle projelendirme süreçlerinde daha esnek bir yapı hedefleniyor.

YENİ KURALLAR NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte özellikle üç katı geçmeyen müstakil evlerde asansör yapılabilmesinin önü açılırken, bahçelerde pergola ve süs havuzlarına ilişkin yeni imkanlar tanındı. Emsal hesabı kapsamı da genişletildi. Düzenleme, hem yeni projeleri hem de belirli şartları sağlayan mevcut yapıları yakından ilgilendiriyor.