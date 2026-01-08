Ev sahibi ve kiracıları sevindirecek haber geldi. Site aidatlarına yapılacak zamda yeni dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konuya ilişkin kanun değişikliği çalışmasında sona geldi. Fahiş site aidatları isyan etmeye devam ederken, yeni düzenleme ile site yöneticileri artık sene başında sadece ‘yeniden değerleme oranı’ kadar artış yapabilecek.

Bu kapsamda ‘634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda gerekli değişiklikler ile ‘Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı’ hazırlandı.

KEYFİ ZAM YAPILAMAYACAK

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun mevcut durumunda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş ancak miktarın belirlemesinde bir kısıtlama ifade edilmemişti. Yöneticilerce belirlenen bu bedeller, site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde yazılı bildirim yoluyla itiraz edilmezse kesinleşiyordu.

Kat maliklerinin çoğunluğunun site yönetimlerinin ilk toplantılarına iştirak etmemeleri ikinci toplantıda ise katılanların çoğunluğu ile karar alınması ve alınan kararlara maliklerce itirazda bulunulmaması, bazı site yöneticilerin bu durumu istismar ederek fahiş aidat tutarları belirlemelerine ve vatandaşların mağduriyetine neden oluyordu.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. (Bu yıl açıklanan oran yüzde 25.49)

3'TE 2 ÇOĞUNLUK ARANACAK

Yine 634 Sayılı Kanun’da yapılacak değişiklik ile toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5’te 4 çoğunluk koşulu 3’te 2 olarak düzenlenecek. Bu sayede site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçleri kolaylaştırılacak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar önlenecek.

BAKANLIK HER YIL DENETLEYECEK

Şirketler ve sundukları hizmetler bakanlıkça yetkilendirilmiş ‘denetçiler’ tarafından ‘yılda en az bir kez’ denetlenecek. Vatandaşlar periyodik denetimlerin dışında da bireysel olarak konu bazlı denetim talebinde bulunabilecek.